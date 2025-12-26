Minsa anuncia llegada anticipada de vacunas contra la influenza A H3N2 en febrero

Las dosis estarán destinadas a la población vulnerable, como adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.

l ministro de Salud, Luis Quiroz, anunció que en los primeros días de febrero llegará al país un nuevo lote de vacunas contra la influenza A (H3N2), del subclado K, con una formulación actualizada.

Las dosis estarán destinadas a la población vulnerable, como adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.

En declaraciones a la Agencia Andina, el ministro de Estado precisó que estas vacunas no deben confundirse con las aplicadas contra la COVID-19, las cuales se administraron de manera general debido a la alta letalidad del virus.

Quiroz destacó que, a diferencia de años anteriores —cuando las vacunas para el hemisferio sur arribaban entre marzo y abril—, en esta ocasión el Perú contará con las dosis de forma anticipada. Según indicó, ello ha sido posible gracias a un contrato ya ejecutado y pagado en su totalidad.

Loreto: aumentan a 53 los niños fallecidos por tosferina durante el 2025

Por otra parte, un total de 53 niños de entre 2 y 5 años fallecieron por tosferina en Loreto durante el 2025, según el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 51, es decir, a la tercera semana de diciembre. En el mismo periodo se notificaron 3 521 casos, concentrándose el mayor número entre los meses de octubre y noviembre. El pico de contagios se registró a inicios de diciembre, informó la Gerencia Regional de Salud de Loreto.

La mayor cantidad de fallecidos se concentra en la provincia de Datem del Marañón, seguida por Loreto, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla y Maynas. Cinco distritos acumulan el 82,1 % de los casos reportados: las comunidades indígenas de Andoas, Barranca, Morona, Cahuapanas y Pastaza, en su mayoría ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso.

Entre noviembre y diciembre se identificó transmisión focalizada en distritos rurales como Urarinas, Morona, Balsapuerto, Pebas y Barranca. En contraste, los distritos urbanos de Iquitos, San Juan Bautista y Belén registran un bajo número de casos y no presentan transmisión sostenida de la enfermedad.

Al respecto, Luis Quiroz indicó que el Ministerio de Salud trabaja de manera articulada con el Gobierno Regional de Loreto, las autoridades locales y los líderes de las comunidades para evaluar la situación sanitaria. “Estamos valorando la necesidad de una declaratoria de emergencia. No la descartamos”, añadió.