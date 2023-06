Lima Muñante presentó denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Salvador del Solar por cierre del Congreso en 2019

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, el expremier Salvador del Solar y los demás integrantes del Gabinete Ministerial por la disolución del Congreso producida el 30 de setiembre del 2019.

El congresista Alejandro Muñante insistió en que el cierre del Congreso del año 2019 fue un acto "inconstitucional". | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina

La presentación de la denuncia constitucional se produce poco después de que el Tribunal Constitucional (TC) determinara que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo – argumento que empleó Vizcarra Cornejo para disolver el Parlamento hace casi cuatro años – va en contra de la Carta Magna.

En su recurso, Muñante consideró que el exjefe de Estado infringió la Constitución por cerrar de forma “ilegal” e “inconstitucional” el Parlamento, además de “obstaculizar” la elección de los miembros del TC.

El tercer vicepresidente del Congreso atribuyó al ex primer ministro el impedimento de las funciones del Legislativo por ingresar de “manera irregular” al salón de sesiones y presentar una cuestión de confianza sobre una materia exclusiva del Congreso, como la elección de los magistrados.

La denuncia constitucional también alcanza a los exministros Vicente Zeballos (Justicia), Carlos Morán (Interior), Jorge Moscoso (Defensa), Carlos Oliva (Economía), María Jara (Transportes), Luis Castillo (Cultura), Zulema Tomás (Salud), Flor Pablo (Educación), Sylvia Cáceres (Trabajo) y Francisco Ísmodes (Energía y Minas).

Así como a Gloria Montenegro (Mujer), Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social), Rocío Barrios (Producción), Fabiola Muñoz (Agricultura), Lucía Ruiz (Ambiente) y Néstor Popolizio (Cancillería).

Para el legislador de Renovación Popular, Martín Vizcarra, Salvador del Solar y el resto de integrantes del Gabinete Ministerial se habrían coludido para modificar el régimen constitucional, impidiendo que los congresistas ejerzan libremente sus funciones; por lo que atribuyó la vulneración de los artículos 38,39, 45 y 125 de la Constitución.

¿Qué dice el pronunciamiento del TC?

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció este lunes sobre la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Ejecutivo, respecto de la cuestión de confianza. En ese sentido, los magistrados indicaron que la “denegatoria fáctica” de dicha figura es contraria a la Constitución.

La institución indicó que es competencia del Congreso determinar su rechazo, rehusamiento y su negatoria ante la propuesta del Poder Ejecutivo.

El TC anuló también el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 24 de noviembre de 2022, en cuanto establece que el rechazo de plano supone el rehusamiento o denegatoria de la cuestión de confianza.

En declaraciones a Canal N, el titular del TC, Francisco Morales Saravia, sostuvo que el pronunciamiento de su colegiado busca pacificar y resolver el debate entre el Ejecutivo y Legislativo sobre la cuestión de confianza.

“Con esta sentencia queremos poner un límite, queremos pasar la página, queremos que esta situación no se repita. Es decir, que el Poder Ejecutivo no sea el intérprete o la voz del otro poder (Legislativo) para decir usted me ha denegado la confianza”, explicó.

Morales precisó que lo resuelto por el TC afecta a los hechos ocurridos de ahora en adelante y que son respetuosos de la decisión que adoptó el anterior colegiado, el cual declaró constitucional el cierre del Congreso ordenado por Martín Vizcarra.

“En el fondo, lo que estamos diciendo es que, de aquí en adelante, no se puede hacer denegación fáctica”, remarcó.