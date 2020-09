El ex PCM apeló a la unión para luchar contra la pandemia. | Fuente: Andina

El ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se pronunció tras el rechazo a la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra en el Congreso

A través de su cuenta de Twitter, el político apeló a la unión en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 en el Perú, la cual ha dejado más de 30 000 fallecidos.

"Derrotada la conspiración golpista, ahora debemos retomar el trabajo de la lucha contra la pandemia", escribió. "Poner mayor enfásis en resolver los problemas económicos con responsabilidad y trabajar para tener unas elecciones democráticas. Requerimos unión en este cívico empeño nacional", agregó.

Derrotada la conspiración golpista, ahora debemos retomar el trabajo de la lucha contra la pandemia, poner mayor enfásis en resolver los problemas económicos con responsabilidad y trabajar para tener unas elecciones democráticas.

Requerimos unión en este cívico empeño nacional. pic.twitter.com/Iu9Oej624q — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) September 19, 2020

El pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral” no alcanzó los 87 votos necesarios para quitarle el cargo. Fueron 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones, por lo cual la moción de vacancia quedó archivada.



Este pedido se sustentaba en las grabaciones publicadas por el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, entre otras grabaciones que aparentemente muestran que se ocultó información sobre el caso Richard Cisneros. Frente a ello, el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constituconal presentando una medida cautelar y demanda competencial, la primera para frenar el proceso; sin embargo, la institución no se la concedió.

En el pleno del Congreso, Martín Vizcarra afirmó que “lo más importante es venir y dar la cara". "Vengo aquí porque soy consecuente con lo que he dicho. No me corro, no lo he hecho y no lo voy hacer ahora”, sentenció.

NUESTROS PODCAST

Entrevistas ADN | Escucha las veces que quieras el momento en que surgió la noticia. Entrevistas ADN es el podcast que reúne las entrevistas más relevantes de Ampliación de Noticias, programa emblemático de RPP conducido por Fernando Carvallo y Patricia del Rio, espacio por donde pasan los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo.