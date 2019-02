Peruanos por el Kambio a Martín Vizcarra: Queremos saber si tiene cercanía con el partido o marca distancia

Peruanos por el Kambio deja en la cancha del presidente Vizcarra el oficialismo. | Fuente: RPP

Jorge Villacorta, secretario nacional de organización de Peruanos por el Kambio (PpK), indicó que la permanencia del partido como bancada oficialista está en manos del presidente Martín Vizcarra.

"El presidente Vizcarra fue miembro de la plancha del partido, suscribió el plan de gobierno y asumió la presidencia por Peruanos por el Kambio; nosotros desde que asumió el mandato le hemos brindado respaldo y apoyo desde la bancada. Lo que queremos saber si él asume y se considera miembro [de Peruanos por el Kambio] o responsable del plan de gobierno y tiene una cercanía con el partido, o lo que pretende más bien es marcar una distancia y tener una bancada oficialista distinta", aseveró en diálogo con RPP.

Villacorta detalló que cambiarán el nombre del partido, el ideario y los estatutos, debido al "desgaste" que generaron las denuncias que motivaron la renuncia del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Durante una asamblea que se llevará a cabo en dos semanas, el nuevo nombre se someterá a votación de las bases y dirigentes de la agrupación, luego se dará a conocer públicamente. "[Queremos] darle continuidad al margen de las siglas del nombre del candidato de ese momento", señaló.

Asimismo, indicó que también consideran cambiar el plan de gobierno, siempre y cuando lleguen a un entendimiento con el jefe de Estado. "Nada de es estático en política y en un plan de gobierno, se puede actualizar, se puede mejorar, pero tiene que haber claridad".



Villacorta recordó que miembros de la bancada han referido que no existe un buen nivel de coordinación entre el Ejecutivo y el oficialismo, pues el primero comunica sus decisiones a través de otras bancadas. “Queremos tener un nivel de franqueza y de línea política”, mencionó.

Recordó además que Juan Sheput mencionó que la Bancada Liberal (conformada por ex miembros de PpK) es considerada la oficilista debido a que tiene una mayor cercanía con el presidente y estaría asumiendo mayor liderazgo frente a los oficialistas. “Desde el partido siempre vamos a respaldar lo bueno del gobierno, pero una cosa es respaldar lo bueno y otra cosa es considerarse el partido oficialista”, agregó.

De otro lado, precisó que la agrupación política no quiere cargar con los pasivos si el gobierno no cumple con el plan de gobierno con el que se ganó la presidencia en 2016.

“En el partido no queremos asumir los pasivos de un gobierno que se considera que no tiene partido o es distante. Al final todo esto entra al escrutinio de la ciudadanía en las próximas elecciones… Nos van a pasar todos los pasivos y los activos los van a asumir personas independientes o que no tienen partido ni bancada”.