Jorge Muñoz estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, destacó que el plan vehicular Pico y Placa ha sido beneficioso para aliviar el problema del tránsito en la capital, aunque reconoció que aún hay que tomar “medidas correctivas” en ciertos puntos.

“Este es un proyecto que se va a medir mes a mes. Las mediciones en los corredores son muy buenas, ha habido un incremento de la velocidad en más del 20 % en los corredores que estamos trabajando”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Tenemos unos puntos que corregir en las vías alternas, que se congestionan, pero ahí vemos unas medidas correctivas y hemos pedido a la Policía Nacional que nos acompañe, porque en esta medida la presencia de la Policía es fundamental”, sentenció.

El pasado 22 de julio se puso en marcha el plan Pico y Placa, que consiste en restringir el tránsito de vehículos, según el número de matrícula (par o impar), en ciertos ejes viales. Los choferes que no cumplan con esta medida serán multados con S/ 336.

En otro momento, Muñoz comentó la reunión que tuvo con la paradeportista Pilar Jáuregui, con quien compartió la jornada de ayer a fin de conocer las dificultades de las personas con discapacidad para poder desplazarse por las calles de Lima.

“Fue una experiencia realmente muy importante y le agradezco a Pilar Jáuregui de lanzar este reto, porque nos ha permitido sensibilizarnos más, sobre todo con las necesidades que tienen las personas con discapacidad en la capital”.

El alcalde adelantó que está preparando una ordenanza para que las calles de Lima tengan una “mejor accesibilidad” para las personas que se desplazan en silla de rueda.

Sobre Lamsac

Jorge Muñoz reafirmó que el municipio de Lima ha iniciado el proceso de diálogo con Lamsac, la empresa que maneja los peajes en algunas vías de la capital.

“Es un proceso que pasa por abrir un diálogo de máximo tres meses, y si en ese diálogo no se consigue los resultados que se buscan, vamos ya a lo que nosotros ya hemos planteado: la nulidad”.

El alcalde adelantó que, si la empresa privada se mantiene firme en su intención de hacer respetar el contrato suscrito, se adoptarán “algunos mecanismos”, aunque evitó revelar cuáles son.

“Hay cosas que no puedo adelantar en estos momentos porque me lo han pedido los abogados que están viendo el tema. Si no, es abrirles la cancha a ellos y van a saber nuestra próxima movida”.