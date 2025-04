¿Por qué la universidad Agraria La Molina sigue tomada?: Esto es lo que dicen el rector y los dirigentes estudiantiles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) continúa tomada por sexto día consecutivo, luego de que, el último miércoles, los estudiantes iniciaran esta medida de fuerza en demanda de mejoras en infraestructura académica, transparencia administrativa y de seguridad, ya que se habrían producido robos dentro del campus.

Tras casi una semana, autoridades universitarias y dirigentes estudiantiles parecen no llegar a una solución que ponga fin a esta situación que afecta el normal desarrollo de las actividades académicas. Esto pese a que, el pasado jueves, se desarrolló una mesa de diálogo; sin embargo, según los estudiantes, las autoridades universitarias abandonaron esa instancia a poco de llegar a un acuerdo final.

Este lunes, el Consejo Universitario sesionó desde el mediodía teniendo como punto de agenda el "análisis" de una "mesa negociadora", en medio de la movilización de un contingente de efectivos policiales en los alrededores de la universidad, que alertó a los dirigentes estudiantiles y que, según ellos, habrían intentado ingresar al campus a la fuerza.

¿Cómo se ha llegado a este punto y por qué aún no se ha podido dar solución a esta situación? RPP conversó con Américo Guevara, rector de la UNALM, y con dos representantes estudiantiles en la mesa de diálogo que, ambas partes, esperan que se desarrolle lo antes posible.

Rector de la UNALM sobre inseguridad en el campus: "Son robos que se producen sin violencia"

Américo Guevara, rector de la Universidad Agraria La Molina, reconoció que sí hay "problemas" dentro de la universidad, pero indicó que "constantemente" se ha estado "dialogando con los estudiantes".

"Prueba de ello es que el 24 de marzo conversamos, en una reunión ampliada, con todos los centros federados. Luego nosotros les habíamos citado para el 3 de abril; sin embargo, antes de que empecemos a conversar dentro ya de un área de definida, ellos se decidieron a ir por la toma de la puerta", alegó.

"Tenemos problemas, pero realmente el diálogo nunca se ha cerrado. Por eso mismo es que, el 3 de abril pasado, con la presencia de la Defensoría [del Pueblo], empezamos a conversar tanto parte del Consejo Universitario como de los estudiantes", agregó.

La máxima autoridad universitaria reconoció que, dentro del campus, sí se han registrado actos delincuenciales, pero indicó que no han recibido denuncias por asaltos, sino solo por "robos sin violencia".

"Hay gente ajena y supongo que también hay gente interna, hay que reconocerlo. Un estudiante, por ejemplo, está en el jardín descansando, después de un rato se va, se olvida la laptop o su celular, y eso ya no es devuelto. Eso es lo que está pasando. En algunos lockers de los estudiantes nos dicen que han abierto el locker y se han robado la laptop, pero recordemos que los lockers están dentro de un recinto que lo controla el estudiante, que es el centro federado. Esas son las denuncias que tenemos", explicó.

"Yo creo que se puede decir [que] nosotros no tenemos ninguna denuncia ni en ninguna área que haya asaltos dentro de la universidad [...] Son robos que se producen sin violencia: que se perdió el celular, que abrieron una puerta y se robaron una computadora. Es cierto, no lo podemos negar", enfatizó.

Sobre ello, señaló que ya se están tomando medidas, como el cambio del jefe de Seguridad "una semana antes de que se proceda a la toma de la universidad" y que ya hay una licitación en curso para establecer controles "de reconocimiento facial en los ingresos" y "el cambio de todo el cerco perimétrico".

En cuanto a las demandas relacionadas a la infraestructura, Guevara negó que los techos de los laboratorios se estén cayendo, sino que se trataba de despredimiento de pintura, yeso y cemento por efecto de las lluvias.

"No es que se esté cayendo. Lo que pasa es que, con las lluvias, obviamente, los drenajes han estado saturados por falta de mantenimiento y se ha empozado el agua y, obviamente, se ha mojado todo y ha hecho que caiga toda la pintura, todo el yeso y algunas partes de cemento por la lluvia. Pero, nosotros, inmediatamente, hemos empezado por puntos a identificar, con un informe técnico de un ingeniero civil, el cual dice que la estructura no está dañada y, por lo tanto, hemos empezado a refaccionar", resaltó.

Imagen de una de las áreas de la UNALM, aparentemente afectada por la humedad y apuntalada con varas de fierro. Fuente: RPP

Respecto a los cuestionamientos a la transparencia administrativa, el rector dijo que todos los "balances son "públicos" y que la universidad es auditada anualmente por la Contraloría.

"Los datos realmente son públicos, y yo creo que, por eso mismo, cuando uno sale a los medios, puede decir lo que desea. Pero todos los datos, los balances están públicos, los sistemas están públicos. A nosotros, la Contraloría nos audita una vez al año en la universidad y justo estos días está terminando la auditoría también", aseguró.

Guevara indicó que la presencia policial en las afueras del campus solo se limita a "que no se generen algunos enfrentamientos entre estudiantes con alguien que quiera ingresar a la universidad", y aseguró que las demandas estudiantiles ya se han respondido al 90 %.

"Nosotros, el jueves pasado, ya tuvimos una reunión, que ha sido hasta algo más de las 11 de la noche, dos grupos. Por el lado de las autoridades, ocho, y por el lado de los estudiantes, ocho, con la presencia de un representante del defensor del pueblo en la negociación. De los puntos que ellos han puesto, se ha visto el 90 %. Creo, si no me equivoco, solamente son dos los que no se había terminado de tratar, pero hubo una condición", señaló.

"Nosotros como universidad hemos dado todo para esa negociación. Los representantes de la universidad pedían que se libere la puerta, que no se puede seguir dialogando, haciendo una mesa de negociación, si es que no liberan la puerta. La respuesta de los ocho estudiantes que estaban ahí es que ellos no podían controlar lo que pasa en la puerta", aseveró.

Finalmente, el rector señaló su disposición a que continúen las negociaciones y pidió a los estudiantes que envíen a sus representantes.

"Pero que no estén cambiando a representantes a cada rato, porque esto es algo serio, y nosotros tenemos a nuestra comisión esperando que, con cualquier persona, llámese con la iglesia o llámese con el defensor del pueblo o cualquier otro otra persona, nos juntemos y de una vez que termine esto, porque los puntos que están en cartera no son difíciles de tratar", puntualizó.

Representantes estudiantiles dicen que "es mentira" que se haya atendido sus demandas

RPP conversó con Briyhit, representante estudiantil; y con Nicolás, delegado de los estudiantes para la mesa de diálogo, quienes prefirieron no dar sus nombres completos. Ellos alegaron que lo dicho por el rector respecto a que sus demandas se habían atendido al 90 % "es mentira" y negaron que las autoridades hayan tenido una voluntad de diálogo constante con los estudiantes.

Además, indicaron que el pasado miércoles, pese a que los estudiantes habían elegido a sus representantes para la mesa de diálogo, "el rector decidió someter a votación la intervención policial en vez de someter a votación o siquiera negociar" sus peticiones.

"[Las autoridades universitarias] mencionan que, reiteradas veces, intentaron dialogar con nosotros, sin embargo, es mentira. Solamente hay evidencia de que intentaron dialogar una vez con nosotros, antes de la medida, en la cual nosotros accedimos para que asista [el rector] a una asamblea general de estudiantes. Durante esta asamblea, se le planteó los cuestionamientos, el petitorio de problemáticas [...] Sin embargo, no se planteó ninguna solución, no se planteó ningún plan de acción con respecto a estas problemáticas", indicó Nicolás.

"El miércoles 2 de abril […] hubo una sesión de Consejo Universitario, en donde se estaba comenzando a debatir y proponer el establecimiento de una mesa de diálogo […] En respuesta a eso [...] se desarrolla una asamblea general de estudiantes para elegir a los representantes que iban a ir a esa mesa de diálogo [...] Sin embargo, el rector decidió someter a votación la intervención policial en vez de someter a votación o siquiera negociar la petición que nosotros estábamos planteando para establecer esta mesa de diálogo. Finalmente, se sometió a votación y ganó la intervención policial por el voto dirimente del rector […] Entonces, básicamente él ha priorizado la intervención policial en vez de establecer una mesa de diálogo, evidenciando cuántas ganas tiene de dialogar con nosotros", agregó.

Respecto a la única mesa de diálogo que llegó a realizarse el último jueves, Briyhit indicó que "luego de haber hecho análisis y negociación de los primeros cuatro puntos que son base de esta medida de los estudiantes", las autoridades "rompieron la mesa de diálogo y no se llegó a firmar el acta de acuerdo".

La UNALM se encuentra tomada desde el miércoles 2 de abril. Al día siguiente se realizó una mesa de diálogo que no tuvo resultados.Fuente: RPP

En cuanto a la situación de inseguridad que se vive en el campus, los estudiantes señalaron que se ha registrado robo de celulares, bicicletas, computadoras en las aulas, instrumentos de los laboratorios e, incluso, de autopartes de los carros de las mismas autoridades universitarias. Además, señalaron que todas las cámaras de seguridad están malogradas, lo que imposibilita que los estudiantes interpongan denuncias.

"Hay robos constantes en todo el campus, porque todo el campus tiene deficiencias y las cámaras están malogradas. No solamente es en el centro federado, no es solamente una laptop, están robando celulares a todos los compañeros que están aquí transitando en la universidad", dijo Briyhit.

"Otra cosa más es que los jefes de la Seguridad dejan entrar a los carros, a las personas de forma muy negligente. No hacen ni siquiera el control mínimo que se tiene que hacer, como controlar el carné, pedir el DNI o o llevar un registro. Nosotros tenemos videos de que ellos dejan entrar a cualquier persona y están mirando el celular, están mirando el TikTok [...] Eso ya es falta de capacitación del mismo jefe de Seguridad y ahorita han cambiado a un nuevo jefe que incluso tiene un historial negativo [...] y no tiene la competencia", agregó.

Los estudiantes indicaron que se tiene informes de delitos en el campus que datan desde el 2017 y que, incluso, involucran al propio personal de seguridad, puesto que habría casos en que estos mismos habrían robado a los alumnos.

"Nos han presentado planes de cerco perimétrico, planes de seguridad para poder tener un control de monitoreo de cámaras [...] El control facial también lo ha dicho, pero eso, ¿cuánto demora? 7, 8, 9 meses [...] Yo sé que hay cambios a largo plazo y sé que hay muchos proyectos que nos han prometido y hasta ahora no se concluyen. Ellos han prometido [soluciones en] 7 meses, 8 meses, pero qué hacemos con lo inmediato", resaltó la dirigente.

Estudiantes señalan que robos ocurren en las aulas y laboratorios de la universidad.Fuente: RPP

Asimismo, los estudiantes acusaron una falta de transparencia en los fondos económicos de la universidad que estarían siendo administrados por la Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA), "una empresa privada que ha creado la Agraria para que ingresen los ingresos de recaudación directa", según los representantes estudiantiles.

"Todo lo que la universidad vende con logo de la UNALM, o sea los centros de producción […], las utilidades y las ganancias se van a esta empresa privada que no transparenta el dinero y, asimismo, las empresas de toda la universidad están declaradas en rojo para cuentas de la universidad, pero la empresa privada es la que desvía estos fondos. Entonces, sí hay dinero y ellos fundamentan la existencia de la FDA porque se pueden hacer compras inmediatas, pero no vemos las compras inmediatas en los problemas que nosotros exigimos, porque es fácil comprar las cámaras con el dinero que tienen en la FDA", alertó Briyhit.

"Ese es un tema delicado porque ahorita, inclusive, hay muchas autoridades y profesores que se acercan y nos dicen que no toquemos a la FDA. Aquí estamos tratando con algo muy fuerte que es el dinero de los estudiantes que está siendo desviado a una cuenta privada", agregó.

Por su parte, Nicolás dijo que es preocupante que no se conozca la forma en la que se administra a FDA, pues ni siquiera habría información de sus estatutos.

"Una de las principales problemáticas que nosotros hemos planteado en el petitorio es que no hay transparencia. Nosotros desconocemos completamente cómo se gestiona la FDA, cuáles son los ingresos y egresos que tiene, cómo se dispone el dinero, cuáles son los estatutos. Entonces, hay un nivel de desconocimiento con respecto a cómo se maneja [...], lo cual es preocupante", señaló.

"Se ha desvirtuado tanto cómo se maneja la FDA que, claro, cuando las autoridades requieren de estos recursos, sí pueden utilizarlos; pero cuando nosotros planteamos todas estas demandas, como comedor costo cero, como mayor seguridad, como una mejora de la infraestructura de los laboratorios, no hay dinero, no hay presupuesto", enfatizó.

Finalmente, los estudiantes indicaron que sí tienen disposición al diálogo, pero demandan que tenga un mediador neutral.

"Realmente, me resulta preocupante cómo se está manejando la narrativa de parte de las autoridades en la que le dicen al país que nosotros no hemos estado dispuestos al diálogo, cuando en todo momento lo hemos manifestado. Estamos esperando días para [una] respuesta porque, en realidad, nosotros queremos resolver el problema, queremos lo mejor para los estudiantes, queremos lo mejor para la universidad sin que se pisotee nuestros derechos, sin que se pisotee nuestras voces, sin que se pisotee nuestros reclamos que consideramos que son justos, que son necesidades básicas que se sienten y atraviesan a toda la comunidad estudiantil", puntualizó.