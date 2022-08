Daniel Urresti y Rafael López Aliaga se atacan en redes: ¿Hay límites para el fuego cruzado en línea?

Daniel Urresti (Podemos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideran las encuentas de preferencia en Lima Metropolitana. | Fuente: Facebook

Desde hace varias semanas, los candidatos a la Alcaldía de Lima de Podemos Perú y Renovación Popular, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, vienen intercambiando acusaciones y ofensivas de diverso calibre en sus cuentas de redes sociales. Ambos, cabe resaltar, lideran las preferencias en las encuestas de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Antes que priorizar propuestas, los postulantes que encabezan los sondeos de opinión han elegido propalar ataques hacia el contrincante. Mientras que López Aliaga recuerda fragmentos del juicio contra Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; el ex ministro del Interior se burla de declaraciones públicas del empresario y cuestiona el accionar que tuvo en su época como regidor de Lima Metropolitana.



Eduardo Herrera, Presidente Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, refiere que exponer los antecedentes de un candidato no implica una acción cuestionable, pero sí la manipulación de esta información.

“Si se usa maliciosamente, se distorsiona, se exacerba o minimiza la información [de un candidato] sí podría generar publicidad engañosa. Por sí mismo, decir que una persona tiene antecedentes a tomar en cuenta no está mal. Una cosa es la persona, otra sus conductas”, sostiene el especialista.

En similar tono, el abogado experto en temas electorales Heber Campos refiere que el uso de información que un postulante utiliza sobre otro candidato no debe ser difamante ni vejatoria. “[Esto] no significa que un candidato no pueda utilizar información sobre otros candidatos en sus spots. Ésta [la información] incluso puede ser muy crítica, pero debe estar referida a aspectos que contribuyan a un voto informado, que sumen a la calidad del debate político”, anota.

El problema de los ataques entre candidatos



Los enfrentamientos, sobre todo cuando incluyen insultos, entre candidatos durante una contienda electoral no constituyen buenas prácticas y desvían a los candidatos de sus propuestas. Herrera considera que una parte de la población puede verse inducida a votar por los aspirantes que se hacen visibles en estas confrontaciones.

“[Insultarse en redes sociales] es una conducta que da resultados en un electorado que no está siendo consciente, que vota simplemente sobre la base de la política creyéndola un concurso de popularidad”, explica.



Con el objetivo de evitar que los ataques opaquen las propuestas, el abogado Campos considera necesario que las agrupaciones políticas se sumen al Pacto Ético Electoral. “Este acuerdo garantiza que la campaña se desarrolle en un ambiente que priorice la explicación de ideas y planes de gobierno antes de ataques y agravios personales”, menciona.

Para estos comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) diseña el Pacto Ético Electoral con aportes de organizaciones de la sociedad civil. El JNE ha convocado a todas las fuerzas políticas para que firmen este importante documento.

¿Por qué es importante el Pacto Ético Electoral?

“Quienes firman estos pactos no solo se comprometen al citado respeto, sino también a evitar la manipulación y desinformación”, dice Alonso Villarán, docente de Ética en la Universidad del Pacífico.

Heber Campos agrega que, aunque el incumplimiento del Pacto no inhabilita una candidatura, sí da cuenta de un hecho que no debería ser replicado en el futuro. “Si se incurre en hechos más graves, esto siempre podrá ser denunciado ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. La campaña electoral no es en modo alguno un espacio exento del control jurídico de las autoridades”.

Por experiencias previas y el discurrir actual, Villarán no es optimista en que vaya a haber un cambio de actitud entre los postulantes. El catedrático prevé una campaña accidentada, llena de hostilidad. “Lo que veremos será algo más cercano a una guerra. La firma del Pacto Ético Electoral será en la mayoría de casos una farsa. Lo que Lima y el país necesitan a gritos es concordia o amistad cívica. Ojalá sobresalga un 'outsider' moral, alguien que ponga la cuota de decencia y nos ofrezca una visión que nos una y entusiasme”, puntualiza.