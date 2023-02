El alcalde de Lima indicó que manifestantes debían comprometerse a asumir los costos de posibles daños al patrimonio del Centro Histórico | Fuente: EFE | Fotógrafo: Stringer

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció respecto a la reciente decisión del concejo municipal capitalino de declarar zona intangible al Centro Histórico "para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”.

Al respecto, el burgomaestre indicó que la medida se dispuso "en base a la sentencia del Tribunal Constitucional del 2005", respecto a una demanda a raíz de un acuerdo municipal similar del 2003.

"Hemos trabajado una ordenanza que nos evite que gente criminal no deje trabajar a Mesa Redonda, Jirón de la Unión, Mercado Central y destroce el Centro de Lima que ya está sin rejas, lleno de gente, lleno de niños, de turistas (...), luego de tres años de estar enclaustrados por el miedo de Castillo que no quería que nadie lo insultara", señaló.

Sin embargo, el líder de Renovación Popular refirió que se podrá hacer reuniones en el Centro de Lima si se firma un compromiso de asumir costos en caso haya daños a la propiedad pública y privada.

"Una persona que nos dice que va a celebrar algo de manera pacífica y firma, nos da un papelito que dice ‘yo me responsabilizo, si rompo patrimonio histórico o rompo propiedad privada, yo pago’ (…) No puede ser que vengan y destrocen todo el patrimonio de Lima", resaltó.

Consultado respecto a la identificación de responsabilidades individuales en posibles daños materiales derivados de las manifestaciones, el burgomaestre señaló que aquella persona que "firma", también "avala" dicha vulneración a la propiedad pública y privada.

"Vamos a poner una condición: tú avalas, si vienes en representación. Si quieres celebrar la primavera y con ese pretexto rompen todo, tú pagas", remarcó.

Concesión con Rutas de Lima

Respecto a la decisión de la Municipalidad de Lima (MML) de terminar de manera anticipada el contrato con el Consorcio Rutas de Lima respecto al cobro de peajes, el alcalde Rafael López Aliaga indicó que existe una "ordenanza municipal" respecto a las contrapartes que puede tener el municipio en sus contratos públicos.

"Yo he trabajado muchos años de mi vida con bancos y hay una regla de oro: quién es tu contraparte (...) Si el cliente tenía algún viso de corrupción, la operación no caminaba (...) En la MML, he encontrado una ordenanza dada por el alcalde Muñoz, de hace más de dos años, en la cual la municipalidad no puede tener como contraparte a un delincuente, a una empresa corrupta como Odebrecht", explicó.

"Odebrecht sigue con 25% (de presencia en la concesionaria), que es bastante (…) La MML está prohibida de tener contrapartes criminales, que es lo normal. Está prohibida también de afectar el interés público”, agregó.

Asimismo, el burgomaestre sostuvo que no se ha anulado el contrato de concesión, sino que se ha dispuesto su "caducidad", y que el cobro de peajes será administrado por la empresa municipal Emape.

"No hemos hecho la nulidad sino la caducidad (…) Nulidad es te vas y te vas. Caducidad es valoricemos tu trabajo. Hay una cláusula en el contrato que estamos siguiendo al pie de la letra. La caducidad es valorizar el contrato y se paga lo que diga un tercero. Estamos en ese proceso", precisó.

En ese sentido, indicó que dispondrá de "buenos abogados" para que "defiendan al Perú" en el tribunal arbitral derivado de la "caducidad" del referido contrato.

“Me he preparado 40 años para esto (…), tengo abogados buenos, sé lo que estoy haciendo. Si vamos a un tribunal arbitral, veremos qué abogado ponemos nosotros. Llevo 40 años y no voy a buscarme un pichiruchi, voy a poner a un buen abogado que defienda al Perú, no estoy jugando. Antes de tomar esa decisión, lo pensé 3 semanas, analicé cada línea de lo que propuse al concejo municipal", sostuvo.