Recibe consejos de su esposa, le gusta el pisco moqueguano y juega frontón: Así es Martín Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra confiesa que su esposa es una de sus mejores consejeros. | Fuente: Andina

Martín Alberto Vizcarra Cornejo asumió hace casi nueve meses el cargo más importante de la Nación, luego de haberse desempeñado como gobernador regional de Moquegua, ministro de Transportes y Comunicaciones, vicepresidente y embajador en Canadá. Pero ¿cómo es la vida privada del ciudadano que se convirtió en presidente de la República en medio de una crisis política?

Según él mismo cuenta, trabaja alrededor de catorce horas diarias, el mismo tiempo que cuando se desempeñó como embajador y como ministro. Pese a ello, su vida se ha vuelto más intensa en estos meses, en parte por las altas "expectativas de la población y de los diferentes grupos sociales", indica en entrevista con el diario Trome.

En medio de tantos y distintos tipos de presiones propias del cargo, su esposa, la docente Maribel Díaz Cabello, es una de sus más cercanos consejeros, revela.

"Para temas de mucha sensibilidad, mi esposa; para temas de carácter, llamemos de estructura de gobierno, el premier; para asuntos sectoriales, cada ministro; respecto a temas políticos, algunos trabajadores de aquí del entorno de Palacio, pero no existe el consejero que es mi oráculo", explica.

Tiempo libre

Como cualquier trabajador, necesita desestresarse y la mejor forma de hacerlo es con su familia, dice. "A las nueve de la noche, cuando voy a cenar, me escapo un ratito y me integro a mi familia, me olvido del trabajo y ahí baja la tensión. Estar con mi esposa, con mis hijos y con mi nieto es la mejor forma de desestresarme", confiesa.

Si bien niega ser un fanático del fútbol, cuenta que "pelotea" con su hijo dentro de Palacio de Gobierno. Lo que prefiere, sin embargo, es el básquet, deporte que practicó en su juventud, y el frontón "porque es simple: una raqueta, una pared y ya se puede practicar".

Vizcarra no se niega a las recepciones ni los brindis en sus ratos libres, y si se trata de escoger un trago para un acontecimiento especial, se decanta por el pisco moqueguano.

"El pisco moqueguano. Y específicamente, aunque no corresponda, el pisco de la bodega de Don Camilo, promoción de colegio que tiene una espectacular bodega en Moquegua", detalla.