Gerente de la ACTU : “El relanzamiento del transporte urbano no puede ir con los colectivos”

El gerente general de la ACTU (Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano), Ángel Mendoza, se refirió a la proliferación de los autos colectivos en Lima y Callao y mencionó que este tipo de vehículo no puede formar parte del relanzamiento del transporte urbano, ya que no cumple con los estándares de calidad y eficiencia.

"A nivel del Ejecutivo, quedamos absolutamente tranquilos porque ya la ministra de Transporte ha sido muy clara en que el relanzamiento de transporte urbano no puede ir con los autos colectivos. El auto colectivo no forma parte del sistema integrado de transporte de calidad y eficiente que se requiere para la ciudad. También el señor alcalde ha precisado que no es de su competencia y que tampoco está de acuerdo con que Lima y Callao tenga un sistema de transporte en base a autos pequeños, que son los autos colectivos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo único que nos preocupa es que hasta la fecha todavía existen algunos proyectos de ley en el Congreso, pretendiendo justamente legalizar esta modalidad del auto colectivo dentro del transporte público", agregó.

Sobre la salida de María Jara de la ATU: "Veíamos que era inminente este cambio"

Por otro lado, con respecto a la salida de María Jara del cargo de jefa de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), precisó que se trataba de un cambio inminente. Sin embargo, enfatizó en que lo que corresponde ahora es continuar con el trabajo.

"Veíamos que era inminente este cambio. Más allá de las situaciones de carácter político que puedan haber, ya tenemos un nuevo presidente del Consejo Directivo de ATU y lo que nos corresponde es trabajar de manera conjunta para continuar con un plan de reforma del transporte urbano hacia un sistema integrado de transporte para Lima y Callao que se planteó desde el año 2014. Ya inició y lo que toca es continuar lógicamente, tratando de superar los inconvenientes, las deficiencias o las falencias que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones haya advertido en la gestión de la doctora María Jara", finalizó.