Ricardo Belmont confirmó que no se oficializará su nombramiento como asesor de Pedro Castillo

Ricardo Belmont indicó este jueves que no se oficializará su designación como asesor del presidente Pedro Castillo, pese a que el mismo mandatario lo había anunciado así el último lunes.

En declaraciones a la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, donde se reunió con el Jefe de Estado, Belmont sostuvo que cumplió con entregar un plan que el mismo Pedro Castillo le pidió. Sin embargo, descartó que se oficialice su nombramiento, debido a la situación política que afronta el país.

“Lo que he hecho yo es lo que él me pidió. Él me pidió un plan, yo se lo he entregado, él verá si lo ejecuta o no y la responsabilidad es del señor presidente (…) No se [me] va a oficializar como asesor, porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están sucediendo ahora”, indicó.

Plan de trabajo

En esa línea, el excandidato a la Municipalidad de Lima indicó que no le pidió ninguna explicación al mandatario y que durante la reunión que mantuvieron conversaron sobre lo que le propuso en el plan que presentó. Añadió que no quiere un cargo que le mantenga en una oficina y precisó que el presidente sabe cómo puede ayudarle.

“No le he pedido explicaciones, le digo con toda franqueza. Hemos hablado en un nivel distinto, acá yo no he venido para que me contraten. No quiero ningún cargo que me obligue a estar metido acá y estar atornillado en un sillón”, dijo.

“Él sabe cómo lo puedo ayudar y él sabrá si las cosas que le he dicho en bien del deporte, en bien de la salud, en bien de la cultura, en bien de la producción del empleo. Él verá si lo aplica o no”, añadió.

Sobre resolución de nombramiento

Al ser consultado de si estaba al tanto de que la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, no habría firmado su resolución, Belmont dijo que no estaba al tanto de eso, pero dijo que él no fue a reunirse con el presidente para obtener una resolución de su nombramiento.

Reiteró, en ese sentido, que durante el encuentro le presentó al mandatario un plan que pueda ejecutar desde el lunes, luego de que el Gabinete Ministerial solicite el voto de confianza ante el Congreso.

