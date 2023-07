“Rosita, repón al gerente”: Gutiérrez reitera que Boluarte exigió reponer a funcionario despedido por supuesta corrupción

La destituida presidenta ejecutiva de EsSalud, Rosa Gutiérrez, reiteró este domingo que la mandataria Dina Boluarte le solicitó la reposición del gerente general del seguro social, Iván Pereyra Villanueva, pese a que fue separado de la institución por presuntos actos de corrupción.

En declaraciones a Cuarto Poder, Gutiérrez contó que el viernes 14 de julio, dos días después de su designación, removió del cargo a Pereyra Villanueva y que poco después de esta decisión recibió llamadas insistentes del jefe del gabinete de Presidencia y del secretario de Palacio de Gobierno para reponerlo en el puesto.

La exministra de Salud también detalló que se reunió con el removido gerente general de EsSalud para que dé cuenta de las denuncias por supuesta corrupción; sin embargo, contó que este, en vez de rendir cuentas, mostró una actitud amenazante y le dijo: “Usted se va antes de que yo me vaya”.

“Una persona amenazante pierde toda la confianza para acompañar en el cargo”, acotó.

Poco después de su disposición, Gutiérrez precisó que la propia presidenta Dina Boluarte le llamó para exigirle la restitución de Iván Pereyra en el seguro social.

“Las palabras exactas fueron ‘Rosita, repón al gerente general inmediatamente'. Le dije claramente que teníamos que hablar, porque hay supuestos actos de corrupción, 'ya tengo los expedientes y necesito darle cuenta'”, apuntó.

Según comentó, la jefa de Estado acordó una reunión, la misma que no se concretó porque la salida de Gutiérrez se oficializó este domingo 23 de julio.

Consultada si es que tiene mensajes guardados con la mandataria, respondió textualmente: “Los he guardado bien”.

Gutiérrez percibió que Iván Pereyra “tenía muchísimo poder”

En otro momento de la entrevista, Rosa Gutiérrez precisó que, debido a la insistencia del jefe del gabinete de Presidencia y del secretario de Palacio de Gobierno, se percató del interés del Poder Ejecutivo en Iván Pereyra.

“Sentí que tenía muchísimo poder. La insistencia del jefe de gabinete para reponer una y otra vez, y también los escritos en WhatsApp, que luego los ha borrado, donde me daban hasta las seis de la tarde para reponerlo. No lo hice porque no puedo avalar esos actos”, comentó.

Finalmente, Gutiérrez cuestionó su destitución y señaló que el Gobierno de Dina Boluarte debe aclarar públicamente el interés en la reposición de Pereyra Villanueva en la gerencia de EsSalud.

“Los peruanos merecemos una explicación. Tendrían que precisar por qué restituir a un gerente general [despedido por presunta corrupción]”, finiquitó.