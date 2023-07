César Linares afima estar capacitado para ser presidente de EsSalud: "No me pueden acusar de cosas que no he hecho"

Gobierno El nuevo presidente de EsSalud respondió por las acusaciones en su contra.

César Linares, designado recientemente como nuevo presidente de EsSalud, aseguró este domingo que las denuncias en su contra, que fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales, se encuentran ya archivadas por la Fiscalía.

El titular de dicha entidad brindó una entrevista a RPP Noticias para señalar que ha sido maltratado con esas informaciones sobre acusaciones judiciales.

"De esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente. Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta", manifestó Linares en su primera entrevista a un medio de comunicación.

El presidente de EsSalud afirmó sentirse capacitado para el cargo pese a las denuncias reveladas en su contra. En ese sentido, afirmó que su abogado dará las pruebas necesarias.

"Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado", añadió.

Linares difundió también un comunicado señalando que la denuncia correspondiente al año 2010, por el delito de lesiones, se encuentra concluida. "Fui citado solo una vez y no se formalizó la acusación, al no tener participación directa en los hechos. Por ese motivo, solicitaré se elimine mi nombre del registro Sistema Integrado de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIAFT)".

Por otro lado, aseguró que la denuncia registrada en el 2014, por el delito de lesiones, ya ha sido archivada por sobreseimiento.

Con respecto a la acusación por colusión simple, indicó que se le incluye por ser ex director del Hospital Honorio Delgado, así como a otros funcionarios, por la compra de un ecógrafo. En ese sentido, precisó que los hechos se encuentran en proceso de investigación por el Órgano Jurisdiccional.

César Linares indicó que respecto a la denuncia formulada por homicidio culposo en 2018, la Fiscalía decidió archivar el caso. Sin embargo, recalcó que no tiene sanciones administrativas y verá estas acusaciones con su abogado.

Niega afiliación a Perú Libre

César Linares también manifestó en la entrevista a RPP Noticias que no es miembro de Perú Libre, pese a que aparece hace 10 años afiliado a dicha agrupación. Afirmó que no sabe cómo está su nombre inscrito en ese partido.

"Jamás he tenido vida política. Nunca he pertenecido a un partido, entonces es algo que me sorprendió cuando me informaron y yo mismo a primera hora estaré presentando una carta solicitando mi desafiliación a esa agrupación. No conozco a sus líderes ni a sus congresistas", expresó.

Rosa Gutiérrez fuera de EsSalud

Rosa Gutiérrez fue destituida de la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud) esta mañana. Ella acusó a la presidenta Dina Boluarte de haberle solicitado la reposición de un funcionario señalado por presuntos actos de corrupción, algo a lo que se negó, por lo que atribuyó a ello la decisión del Gobierno de sacarla del cargo -que ejerció durante solo 11 días.

Gutiérrez lamentó que el gobierno de Boluarte haya "perdido de vista" el "objetivo fundamental" de enfrentar a la corrupción. Esto lo señaló en un comunicado publicado en su cuenta en Twitter tras hacerse pública su destitución.

La también exministra de Salud indicó que, desde el segundo día de su gestión en EsSalud, tomó la decisión "de remover al gerente general Iván Pereyra Villanueva" debido a que se identificó "la existencia de probables casos de corrupción".