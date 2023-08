López Aliaga insiste en denunciar a Rutas de Lima en instancias internacionales si no responden a propuesta

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, insiste en su posición de recurrir a instancias internacionales respecto del cobro de peajes por parte de la concesionaria Rutas de Lima, si es que la accionista mayoritaria de dicha empresa no responde a su pedido para anular el contrato.

En declaraciones a la prensa desde el Parlamento, el burgomaestre sostuvo que ya tienen preparada la denuncia preparada para presentarla en Estados Unidos, si es que el fondo canadiense de infraestructura Brookfield, accionista de mayoritaria de Rutas de Lima no da respuesta a la propuesta económica del municipio capitalino.

“(Sobre) Brookfield tenemos una denuncia para presentarla en lo que es la Bolsa de Valores de Nueva York y el departamento de justicia de Washington. Si no hay respuesta y la tomadura de pelo sigue hay que actuar a nivel local y a nivel internacional”, indicó.

En esa línea, López Aliaga atribuyó el “problema” de los peajes a las gestiones municipales previas, específicamente las de Susana Villarán y Jorge Muñoz. Asimismo, descartó que vaya a adoptar alguna medida que no se rija por la legalidad.

“Dense cuenta de que esto es un tema en el cual nos ha metido, un problema, el señor Muñoz y la señora alcaldesa Villarán es un problema heredado”, sostuvo el alcalde.

“El plazo de caducidad se venció no voy a entrar a la bruta, voy a entrar con el marco jurídico peruano o el marco jurídico internacional”, añadió.

Propuesta a Rutas de Lima

El último viernes, López Aliaga anunció que su gestión realizó una propuesta económica al consorcio Rutas de Lima por el control de los peajes. El mensaje fue emitido luego de que el burgomaestre no diera ninguna declaración a la prensa tras el vencimiento del plazo que dio a Rutas de Lima para entregar los peajes el pasado 29 de julio.

Asimismo, indicó que tendría una reunión con Brookfield el último lunes 14 de agosto, a fin de buscar alcanzar un acuerdo bilateral. Al respecto, hizo un llamado a este fondo canadiense y dijo que había encontrado “mecanismos para pagarles su dinero”; sin embargo, no detalló de dónde saldría el financiamiento para dicho pago.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, descartó que su sector fuera a financiar a la Municipalidad de Lima en su propuesta a Brookfield. Explicó que su participación en este conflicto fue la de buscar un acercamiento entre las partes, a fin de que no se rompa el contrato de los peajes.

"El MEF no dará financiamiento a la MML. Parece que no ha sido claro o ha llegado un mensaje ambiguo. El MEF no dará financiamiento, lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes. Lo que no queremos es que se rompa el contrato, que se respete, porque afectaría la inversión", sostuvo.

“Había la posibilidad y lo dijo el alcalde que en el marco del contrato la MML le pague. Se dio a entender que el MEF le iba a prestar a la municipalidad, yo descarto ese préstamo”, añadió.