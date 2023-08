MEF niega que dará financiamiento a la MML para finalizar concesión de Rutas de Lima: "Que se respete el contrato"

El ministro de Economía, Alex Contreras, se pronunció sobre lo dicho ayer, viernes, por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto a la actual polémica por el cobro de peajes por parte de la concesionaria Rutas de Lima.

Como se sabe, tras más de dos semanas de ausencia en actividades oficiales, el burgomaestre anunció que se ha hecho una "propuesta económica" a la empresa Brookfield, para que abandone el cobro de los peajes y se retire del país.

"En estas últimas semanas he estado dedicado al 100 % a negociar, lamentablemente, con una contraparte corrupta. A pedido del señor ministro de Economía, hemos tenido negociaciones, hasta el día de hoy", dijo López Aliaga.

"Yo pensé llegar a una solución el día de hoy. Agradezco al ministro de Economía, hemos hecho una propuesta económica (…), que creo que es suficiente, es un máximo esfuerzo, un máximo estrés (…) para pagarle una compensación económica a esta gente y que, de una vez, se largue del Perú”, agregó.

Ministro de Economía: "El MEF no dará financiamiento"

Ante las declaraciones del alcalde, el titular del MEF, en una entrevista con PBO, negó que su sector vaya a dar "un préstamo" a la Municipalidad de Lima (MML) destinado a alguna compensación económica para la concesionaria.

"El MEF no dará financiamiento a la MML. Parece que no ha sido claro o ha llegado un mensaje ambiguo. El MEF no dará financiamiento, lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes. Lo que no queremos es que se rompa el contrato, que se respete, porque afectaría la inversión", sostuvo.

“Había la posibilidad y lo dijo el alcalde que en el marco del contrato la MML le pague. Se dio a entender que el MEF le iba a prestar a la municipalidad, yo descarto ese préstamo”, añadió.

Contreras Miranda remarcó que la posición de su sector es que "se llegue a un acuerdo" y se evite así que el país dé una mala imagen al exterior.

"Si se invierte en un país, se espera que el Estado cumpla con los contratos, que cumpla con su palabra. Si un país no cumple con su palabra, no es serio y, al no serlo, da señales muy malas. Con los equipos técnicos del MEF tratamos de buscar este acercamiento", resaltó.