Salvador del Solar: “Hubiera sido algo muy apresurado ser candidato a la Presidencia”

Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros, aseguró la noche de este miércoles que hubiera sido muy apresurado postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales 2021.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Del Solar sostuvo que no pensó verse fuera de la Presidencia del Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2019, previo a la disolución constitucional del Congreso y que sintió frustración porque no se logró un consenso.

Dijo también que entonces no tuvo el reflejo continuar un proyecto político de cara a los comicios, pues no le pareció correcto y que no consideraba su rol en el cierre del Congreso lo suficiente como para que sea alguien presidenciable.

“No me parecía que (el cierre del Congreso) debiera ser razón para que se me considere presidenciable y luego, cuando eso se mantuvo tanto tiempo, tampoco no me pareció correcto inscribirme en algún partido para luego pelear por alguna candidatura. Siempre me ha parecido que hubiera sido algo muy apresurado ser candidato a la Presidencia”, dijo.

Improvisación en partidos

Respecto del apoyo que ha recibido en los últimos meses ante una eventual candidatura, Salvador del Solar agradeció estas muestras, pero dijo que no se puede pretender una mejora política inscribiendo a candidatos con tan poco tiempo.

Según explicó, inscribir candidatos faltando meses o semanas para que cierren los plazos muestra improvisación y, a la vez, una realidad sobre los partidos políticos, los cuales, indicó, no tienen la fortaleza como para definir candidaturas institucionalmente.

“Hacerlo tres meses antes, dos semanas antes ya habla de una improvisación que nuestro país no merece; pero, al mismo tiempo, una realidad, la realidad de que no tenemos partidos políticos suficientemente fuertes como para que las candidaturas se definan institucionalmente con varias opciones en cada partido”, dijo.

En esa línea, instó a la ciudadanía a participar activamente de la política formando parte de los partidos y, que cuando llegue el momento de elegir, lo hagan no solo pensando en quién será el próximo presidente, sino quiénes serán los próximos legisladores.

