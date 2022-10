Tribunal Constitucional declara improcedente la interpretación del artículo 117 de la Constitución

Respecto a la improcedencia del escrito ampliatorio, para la interpretación del artículo 117 de la Constitución, el Tribunal señaló que no tiene competencias consultivas | Fuente: Video: RPP/Foto: Gobierno

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) —en sesión plenaria de hoy martes— admitió a trámite por unanimidad la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial; sin embargo, declaró improcedente el escrito de ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución, ello en relación a la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra el mandatario.

El Tribunal Constitucional argumentó que no tienen "competencias consultivas". "Respecto a la improcedencia del escrito ampliatorio, para la interpretación del artículo 117 de la Constitución, el Tribunal señaló que no tiene competencias consultivas, y se pronuncia conforme al Código Procesal Constitucional, en un litigio o proceso que cumpla con los requisitos básicos: afectación concreta a atribuciones de otro poder del Estado e identidades de partes en conflicto, lo que no se cumple en el referido escrito ampliatorio", se lee en el comunicado tras la reunión del Pleno del TC.

"El Colegiado decidió admitir la demanda (Exp. Nº 00003-2022-PCC/TC) en la que el Parlamento solicitó interprete las competencias que le corresponden al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y, asimismo, determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial, en el proceso de amparo planteado respecto del procedimiento de elección del Defensor del Pueblo y otros casos ligados a las competencias propias del legislativo", señalaron en relación a la demanda del Congreso contra el Poder Judicial.

Finalmente, el TC comentó que se correrá traslado de la demanda al Poder Judicial para que cumpla con absolver la demanda en el plazo de ley, luego de lo cual se convocará a una audiencia pública.



Pleno del TC admitió a trámite por unanimidad demanda competencial interpuesta por el @congresoperu contra el @Poder_Judicial_ y declaró improcedente el escrito de ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución👉 https://t.co/7EIxAnFTUT pic.twitter.com/tUKxQm1Ddb — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) October 25, 2022

El pasado martes 17 de octubre, el Congreso presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una ampliación de demanda en la que pide la interpretación del artículo 117 de la Constitución, en el marco de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo.

Pedro Castillo "no dará tregua" a sus detractores

El presidente Pedro Castillo afirmó este lunes que "no dará tregua" a sus detractores, que lo acusan de liderar una organización criminal dedicada a entregar licitaciones de obras públicas a cambio de dinero, e invocó a los peruanos para que dejen de lado los "enfrentamientos inútiles".

"Me dirijo al Perú para decirles que no vamos a dar tregua a los detractores, a gente que tuvo la oportunidad de conducir los destinos del país y hoy esas personas, que no tienen la autoridad moral para decir que este gobierno es corrupto, tienen su agenda propia", sostuvo Castillo.

Durante una ceremonia de entrega de títulos de propiedad, realizada en la región de Apurímac, el mandatario enfatizó que su Gobierno es "totalmente demócrata" y en ese marco va "a seguir trabajando".

"Quiero invocar al pueblo peruano para que, de una vez por todas, dejemos estos enfrentamientos inútiles y a seguir en el marco de la unidad", manifestó, antes de agregar que espera recibir en el Palacio de Gobierno de Lima a las autoridades de Apurímac que fueron elegidas en los comicios regionales y locales del pasado 2 de octubre.