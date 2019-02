Verdadero o Falso | Hernando Cevallos: “Durante los dos periodos de Luz Salgado y Luis Galarreta han entrado cerca de 800 trabajadores [al Congreso]”

Análisis de la declaración de Hernando Cevallos. | Fuente: RPP Noticias/Andina

Contexto: Entrevista en TvPerú

Fecha de la declaración: 8 de febrero

El congresista Hernando Cevallos, se refirió en una entrevista a la contratación de personal en el Congreso de la República y afirmó lo siguiente: “Durante los dos periodos de Luz Salgado y Luis Galarreta han entrado cerca de 800 trabajadores [al Congreso]”. Tras revisar la información sobre el personal del Poder Legislativo en dicho periodo, OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.

La declaración de Cevallos, secretario de la comisión de Fiscalización, se produjo en medio de los recientes cuestionamientos por las contrataciones de personal en el Congreso de la República.

Según información del Portal de Transparencia del Congreso, revisado para esta verificación, durante los periodos legislativos 2016-2017 y 2017-2018, correspondientes a las presidencias de los congresistas Luz Salgado y Luis Galarreta, respectivamente, hubo un aumento de personal que llegó a los 868 trabajadores.



En agosto de 2016, mes en que Luz Salgado inició su gestión como presidenta del Congreso, la institución contaba con un total de 2.378 trabajadores, los cuales laboraban en los siguientes regímenes laborales: 2.090 personas en el régimen del Decreto Legislativo N° 728; 7 trabajadores en el régimen del Decreto Legislativo N° 276; y 281 personas bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS).



Al finalizar el mandato de Salgado en julio de 2017, el Congreso tenía un total de 2.878 trabajadores, es decir 500 personas más que al iniciar.



Estas cifras no incluyen a los pensionistas del Legislativo, también considerados en el presupuesto de este poder del Estado.



En el periodo 2017-2018, la presidencia del Parlamento recayó en el congresista Luis Galarreta, quien inició su gestión en agosto del 2017 con un total de 2.819 trabajadores (59 menos que la cifra registrada al finalizar el periodo de Salgado). Al finalizar la designación de Galarreta, a fines de julio del 2018, el personal contratado ascendía a 3.187 personas, de acuerdo a las cifras oficiales publicadas por en el sitio web del Congreso.

La diferencia en el número de trabajadores entre el inicio y el fin de su gestión fue de 368 personas.



En consecuencia, desde agosto de 2016 hasta julio de 2018, el Congreso aumentó su personal en 868 trabajadores.



Consultada para esta verificación, la congresista Salgado afirmó: “Esa es una cortina de humo terrible, yo no he aumentado ninguna plaza para nadie”.



A la repregunta sobre el cálculo realizado en base a la información del propio portal del Congreso, según la cual se observa que el número de trabajadores aumentó en el periodo desde que inició hasta que terminó su gestión, Salgado señaló: “Hubo menos personal, porque lo que yo encontré del gobierno de Ollanta [Humala] fue más. Chequeen el gobierno de Ollanta. Hubo más gente, y [nosotros la] disminuimos, casualmente. Tan es así que el presupuesto que estaba calculado, se bajó”.



Salgado indicó que la contratación de personal no dependía de su gestión como presidenta del Congreso. “Yo no contrato personal, son las áreas respectivas que solicitan. Nunca contraté personal. Yo, personalmente, a nadie. Salvo mi personal de confianza. Tan es así que yo encontré 15 asesores en presidencia, y solamente tuve 3. Entonces de qué aumento me hablan”.



“El personal no lo contrata la mesa directiva, sino la Dirección general de Administración y la Oficialía Mayor”, indicó.



Cabe precisar que el acápite h del artículo 32 del reglamento del Congreso, relacionado a las funciones y atribuciones de la presidencia de este poder del Estado, indica que es responsabilidad del titular: “supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio parlamentario, así como disponer lo necesario para la correcta administración de los recursos físicos y humanos al servicio del Congreso”.

OjoPúblico intentó contactar al congresista Luis Galarreta para esta verificación. Su despacho indicó que le haría llegar el pedido de consulta, pero hasta el cierre de edición no obtuvimos respuesta.



Consultado sobre el tema, José Elice Navarro, exoficial mayor del Congreso, indicó: "La responsabilidad del presidente del congreso es la de supervisar que se cumplan estrictamente los acuerdos de la mesa directiva vigentes en materia de contratación del personal".

"En los tiempos recientes y en todos los tiempos los presidentes [del Congreso]

siempre han podido y digamos -desde el punto de vista ético y también de eficiencia en la gestión- han debido, si es el caso, observar esas contrataciones", indicó Elice Navarro.

En función a lo revisado para este tema, OjoPúblico concluye que la afirmación del congresista Hernando Cevallos acerca de que durante los periodos de Luz Salgado y Luis Galarreta como presidentes del Congreso ingresaron cerca de 800 trabajadores a esa institución es verdadera.