Verdadero o Falso | Pablo Sánchez: “Presenté denuncia constitucional [contra Hinostroza] en agosto del año pasado y hasta ahora no se tramita en el Congreso”

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de la declaración: 12 de febrero



El fiscal Supremo, Pablo Sánchez, rechazó durante una entrevista la denuncia constitucional en su contra por presuntamente haber promovido la fuga del exjuez César Hinostroza Pariachi, y señaló: “Yo presenté una denuncia constitucional [contra Hinostroza] en agosto del año pasado y hasta ahora no se debate en el Congreso”. Luego de consultar información de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.



El 29 de agosto de 2018, el entonces Fiscal de la Nación envió al Parlamento la denuncia constitucional N° 247 contra el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y contra los miembros del CNM Guido Águila Grados, Orlando Velásquez Benites, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe.



En ese momento, ya existían siete denuncias constitucionales contra varios de esos personajes por el caso Cuellos Blancos del Puerto. En ese grupo estaban las denuncias N° 211, 215, 217, 218, 219, 228 y 229.



Consultado al respecto, el congresista Oracio Pacori, miembro de la subcomisión, explicó que el 15 de agosto el grupo de trabajo decidió ratificar la acumulación de las siete denuncias llegadas hasta esa fecha para cumplir con los 15 días de plazo otorgado por la Comisión Permanente, un proceso que debía culminar con la presentación de un informe.



El documento de Pablo Sánchez llegó a la subcomisión el 3 de septiembre y quedó pendiente junto con otras tres denuncias constitucionales relacionadas al caso.



Mediante un documento fechado el 30 de octubre del 2018, revisado para esta verificación, un grupo de parlamentarios integrado por el propio congresista Pacori y sus colegas Marco Arana, Gilbert Violeta y Juan Sheput, solicitaron a la presidencia de la subcomisión priorizar el debate de estas nuevas denuncias constitucionales, incluyendo la presentada por el fiscal Pablo Sánchez.



De acuerdo al acta de la sesión de la subcomisión del 19 de noviembre, el grupo de trabajo, presidido por el parlamentario fujimorista César Segura, acordó por mayoría evaluar las denuncias constitucionales por orden cronológico.

“Este criterio fue sustentado en la subcomisión considerando que todo aquel que recurre pidiendo tutela jurídica efectiva a través de una denuncia constitucional tiene el derecho a que se resuelva en un plazo razonable, teniendo en cuenta el derecho de precedencia (primero en ingresar) y trato igual (no ser tratado en forma diferente)”, indicó Segura ante una consulta de OjoPúblico para esta verificación.

“La denuncia presentada por Pablo Sánchez es la 247 y según el orden cronológico estamos en la 130”, señaló el parlamentario.



Como se recuerda, en enero del 2019, la Junta de Portavoces acordó priorizar las denuncias referentes al Ministerio Público.



“El acuerdo para adelantar las denuncias es solo respecto al Ministerio Público, el resto sigue el orden como debe ser en todo ente jurisdiccional”, precisó el presidente de la subcomisión.



Tanto César Segura como Oracio Pacori confirmaron a OjoPúblico que hasta la fecha la denuncia constitucional presentada por el ex fiscal de la Nación no ha sido agendada, debatida y no cuenta con un informe de calificación, documento técnico necesario para que pueda ser debatido en la subcomisión.



Luego de lo revisado, OjoPúblico concluye que la afirmación de Pablo Sánchez, respecto a que la denuncia constitucional que presentó en agosto de 2018 contra César Hinostroza aún no ha sido tramitada en el Congreso, es verdadera.