Verdadero o Falso | Lourdes Flores: “Preguntado expresamente [si donó dinero a Unidad Nacional] en la campaña del 2006 y […] en la campaña del 2010, el señor Barata ha dicho que no”

Análisis de la declaración de Lourdes Flores. | Fuente: Andina/RPP

Contexto: Entrevista en Panorama [1:41:00 – 1:41:17]

Fecha de la declaración: 10 de febrero del 2019

La declaración de la lideresa del Partido Popular Cristiano se produjo como reacción a un reportaje emitido la noche del domingo último en el programa Panorama, en que se expuso la versión de una persona no identificada que ha ofrecido información a cambio de recibir los beneficios de la colaboración eficaz.

La lideresa política dijo de manera específica lo siguiente sobre la versión del aspirante a colaborador:



Lourdes Flores (LF): […] en ese intento digo con toda claridad que [esa persona] está dando versiones faltas de verdad, que no se ajustan a la realidad, y que de desdicen - esto es lo más importante- o que quedan contradichas con la declaración que el propio señor Barata ha dado, preguntado expresamente por el fiscal Pérez si donó o no en la campaña del 2006, y si hubo o no alguna otra donación en la campaña municipal. Preguntado expresamente, con nombre propio [si donó dinero a Lourdes Flores, candidata de Unidad Nacional] en la campaña del 2006, y en términos generales en la campaña del 2010, el señor Barata ha dicho que no. De modo tal que, razonablemente, hasta donde llega mi conocimiento…

Panorama (P): Dijo 'no recuerdo', ¿no?

LF: Pero [decir] 'no recuerdo' es decir no, porque en los otros casos ha dicho claramente quienes sí, y etc., etc.

P: Pero, claro, una cosa es el 'no', [distinta] que el 'no recuerdo'. Pero, sigamos.

LF: ¿Aló?

P: No, no, no, sí, está bien, quería aclarar el tema del 'no' vs. el 'no recuerdo', pero nada, la seguimos escuchando.

LF: Esto es bien importante, porque hay una delación, hay una voluntad de alguien de acogerse a una colaboración eficaz, que queda contradicha con la declaración del propio donante que dice: 'no he donado'. En consecuencia, esto es para mí el punto de partida del cual [ininteligible].

En la entrevista, vía telefónica, la excandidata presidencial insistió –al menos tres veces más- en que Barata había dado una declaración abiertamente opuesta a la del personaje que ahora salía a la luz como parte de las investigaciones por el caso Lava Jato:



1- “Jamás hemos hablado de temas económicos y pienso que la mejor evidencia es la declaración a la que estoy haciendo referencia".

2- "La mejor evidencia de que la declaración es inexacta es que el propio donante ha dicho que no ha dado ni en la campaña general ni en la campaña municipal".

3- "Reitero claramente: la mejor evidencia de que este es un afán desesperado por acogerse a una colaboración eficaz [es] cuando hay un dicho del propio donante indicando con toda claridad que no se ha dado”.

OjoPúblico revisó la declaración brindada por Jorge Barata en un interrogatorio conducido por el fiscal José Domingo Pérez en Brasil. En ese encuentro (cuyos detalles y audios fueron revelados por IDL-R) el funcionario dijo de manera específica lo siguiente: “Lourdes Flores Nano era una candidata que sí tenía nuestra simpatía, pero no recuerdo de haber hecho ningún aporte a ella”.



Si bien la propia Lourdes Flores Nano, admitió que la frase exacta de Barata fue que no recordaba el aporte, insistió en que esa constituye una evidencia de que negó tal situación. Así lo reafirmó en una entrevista realizada al día siguiente, lunes 11 de febrero: “En mi caso, a Barata le preguntan y Barata dice no. [En su testimonio está] expresamente diciendo que no”.



En seguida agregó: “La expresión es ‘no recuerdo’, pero después de haber dicho con tanto detalle cosas, el ‘no recuerdo’ es un ‘no’, pues. ¿No?”.



Cabe señalar que en ese interrogatorio Barata da respuestas muy precisas, afirmativas o negativas, a las preguntas que le hace el fiscal Pérez, al margen de las corroboraciones posteriores de la Fiscalía.



Por ejemplo, tras detallar las reuniones en la Confiep destinada a organizar una bolsa para apoyar la campaña de Keiko Fujimori, Barata es interrogado sobre si Odebrecht realizó algún aporte a la campaña del 2006. Su respuesta fue: ‘no’. En las respuestas siguientes explica que su apoyo se concentró en el Apra y que: “No teníamos ni capacidad ni interés de aportar a todos los partidos”.



Sin embargo, a la pregunta específica sobre Lourdes Flores, Jorge Barata respondió: “no recuerdo de haber hecho ningún aporte a ella”.



OjoPúblico intentó comunicarse con Lourdes Flores para pedirle precisiones sobre esta frase, pero su despacho respondió que la lideresa no podía ofrecer comentarios para esta verificación por motivos de su recargada agenda.



A la vista de lo revisado, OjoPúblico concluye que la afirmación de la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano, acerca de que Barata negó aportes a su campaña es engañosa.