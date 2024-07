Verónika Mendoza señala que no es candidata de Nuevo Perú y que buscarán una “coalición democrática”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú por el Buen Vivir, indicó que no es candidata de dicho partido político, que logró recientemente su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las elecciones generales de 2026 y precisó que la selección del candidato presidencial pasará por un proceso democrático dentro de esa organización política.

Según señaló, dentro de Nuevo Perú las candidaturas se definen mediante el trabajo de la militancia o ya sea con elecciones internas o abiertas. Asimismo, dijo que buscan construir una coalición para hacer frente a lo que tildó como “dictadura” y en los próximos comicios.

“Yo no soy candidata de Nuevo Perú. Primero porque en Nuevo Perú a diferencia de otros partidos, no hay dueños ni candidaturas naturales, las candidaturas se definen con el trabajo, con la militancia y en elecciones, ya sea de la militancia o en elecciones ciudadanas abiertas”, dijo a Hildebrandt en sus trece.

“Además, en nuestro caso estamos planteando que se construya una coalición democrática, tanto para derrotar a la dictadura, como para el siguiente proceso electoral. Entonces, en ese marco es que se definirán las candidaturas”, añadió.

En esa línea, la también exlegisladora señaló que es ingenuo lanzar candidaturas y promover figuras políticas cuando faltan dos años para los comicios programados, pero sobre todo porque consideró que ese no será un proceso electoral libre si no se le pone un freno a la “coalición mafiosa”.

“Gobiernan quienes perdieron las elecciones”

Mendoza señala que actualmente quien gobierna el país es Keiko Fujimori y que Dina Boluarte ha traicionado la voluntad popular, así como lo hizo Pedro Castillo en su momento. Ante esta situación, consideró que el país no vive una democracia, pues “gobiernan quienes perdieron las elecciones”.

“Si es que no les ponemos freno ahora, no habrá elecciones libres en 2026, por eso ahora tiene que ser el momento de la unidad, de la coalición democrática (…) En el Nuevo Perú creemos que no basta con sacar a los mafiosos, sino que tenemos que construir y generar las condiciones para un nuevo pacto social, para una nueva Constitución, porque cambio de figuritas, ya la historia nos ha demostrado que no es suficiente”, manifestó.

Explicó también que actualmente no se busca cambiar la Constitución de 1993, pues esta ha sido "manoseada" al antojo del Parlamento para “perpetuarse en el poder”. Añadió que su partido plantea una nueva Carta Magna que esté en la línea de lo que el país requiere.

“El pedido de la nueva Constitución era antiguo, es verdad, pero adquiere un renovado espíritu, porque ahora ya no se trata de cambiar la Constitución del 93, sino que se trata de cambiar la Constitución de 2023, porque quienes decían que la Constitución no se podía ni tocar son los que han de facto actuado como asamblea constituyente autoritaria y han manoseado la Constitución a su antojo, para perpetuarse en el poder, para garantizar su impunidad y para garantizar sus negociazos”, dijo.