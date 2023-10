Nuevo Perú reconoce que pagará costo político por colaborar con Pedro Castillo, pese a que se apartó de su Gobierno

Elecciones "No había ninguna acusación de corrupción contra Pedro Castillo mientras nosotros estábamos en el gobierno", dijo Guerra García

El representante de Nuevo Perú, Gustavo Guerra García, reconoció haber apoyado al gobierno del expresidente Pedro Castillo durante los primeros meses en el cargo. No obstante, precisó que su participació fue antes de que se conocieran los presuntos actos de corrupción por los que se le investiga.

"Nosotros fuimos parte de los primeros ocho o nueve meses de la administración de Pedro Castillo. Obviamente hemos tenido responsabilidad: tuvimos dos ministros, Anahí Durand, que dejó el partido para defender a Pedro Castillo; y Pedro Francke, con quien yo trabajé como viceministro de Hacienda. Y Verónika Mendoza sacó el acuerdo de Perú al plan bicentenario, principalmente para que Pedro Castillo de un giro hacia el respeto a la democracia representativa y los derechos de la democracia liberal", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Reconocemos que vamos a pagar un costo político por esa colaboración. También hay que decir que nosotros nos fuimos en el momento en que se fue Mirtha Vásquez y el presidente Castillo da signos de no ser claro cuando tenía que respaldar al ministro Avelino Guillén en casos de corrupción donde había que ser claro. El punto de inflexión es ese momento. Porque en los primeros meses de gobierno no hay indicio, prueba o cuestión clara sobre esa materia. No había ninguna acusación de corrupción contra Pedro Castillo mientras nosotros estábamos en el gobierno", agregó.

Inscripción del partido

Guerra García dijo que Nuevo Perú cuenta con la parcicipación de Enver León como secretario general, así como también de Verókina Mendoza. Además, indicó que tiene intención de particpar en las próximas elecciones generales.

"Nuestro partido se llama Nuevo Perú por el Buen Vivir. Está liderado por nuestro secretario general por nuestro secretario general, Enver León, y Verónika Mendoza. Ayer hemos logrado entregar 94 comités provinciales y 37 mil 795 ciudadanos se han comprometido y han firmado las fichas de filiación. Esa fuerza organizativa y social está trabajando para consolidad la organización con una inscripción electoral propia que nos de mayor autonomía y capacidad de articular sectores sociales y populares", manifestó.

"Normalmente, (revisar el expediente) toma entre ocho y diez semanas. Quizá un poco más. Calculamos que entre dos meses y tres meses terminarán de formular todas las observaciones. Las autoridades electorales son bastante exhaustivas. Y luego de eso, si hemos cumplido todos los mínimos, estaríamos inscritos. Caso contrario, nos harían observaciones y tienes entre uno y tres meses para (subsanar). Nuestra idea sería participar masivamente en las elecciones municipales, regionales y presidenciales", finalizó.