Elecciones 2026: ¿Quiénes se afiliaron a partidos políticos y se perfilan para ser candidatos a la Presidencia en los próximos comicios?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones ¿Qué personajes se afiliaron a partidos y aspiran a ser candidatos a la Presidencia en las elecciones generales 2026?

Empresarios, exautoridades, un conductor de televisión, líderes políticos y personajes cuestionados figuran entre los fichajes electorales anunciados por las diversas organizaciones políticas que aspiran a participar en las Elecciones 2026. El pasado viernes 12 de julio los dirigentes de estas organizaciones políticas debían presentar los padrones de afiliados de sus nuevos militantes quienes, junto con los que ya están inscritos, estarán habilitados competir primero en los comicios internos de cada partido político y así tener la posibilidad de ser candidatos en el 2026.

Antes del vencimiento de la fecha límite de afiliación, un grupo de personajes anunció su afiliación y, en segundo lugar, otro anunció directamente sus aspiraciones de candidatear a la Presidencia del Perú. ¿De quiénes se trata?

Empresarios y exautoridades

A fines del mes de junio, el empresario Carlos Añaños anunció su afiliación a Perú Moderno, partido fundado por Wilson Aragón, dueño de la marca de frazadas Tigre.

Añaños retomó así su vida política tras renunciar a Avanza País en octubre del 2023, luego de la salida de Hernando de Soto de dicha agrupación. En Ampliación de Noticias, Añaños se mostró de acuerdo con la cadena perpetua para “políticos corruptos elegidos por el pueblo”, aunque evitó dar nombre porque “no soy ni juez ni fiscal”.

Por su parte, el empresario Fernando Cillóniz decidió en mayo pasado enlistarse en las filas del Partido Popular Cristiano (PPC). Sin embargo, ya en enero de este año, no descartaba su posible candidatura como presidente del Perú.

Su posible designación como cabeza de una plancha presidencial tendrá que definirse en elecciones primarias donde podría competir con el actual presidente del PPC, Carlos Neuhaus.

Al respecto, Neuhaus dijo en RPP en junio pasado: "El país necesita salir de la pobreza, mejorar la educación, la salud, la seguridad, los temas básicos, pongámonos de acuerdo en eso, armemos un equipo. Toda mi vida he estado acostumbrado a trabajar en equipo, y con Fernando hemos coincidido, hagámoslo y después veamos quien está mejor posicionado".

Quien ha sido más directo con sus intenciones de llegar a la Presidencia de la República ha sido el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, quien anunció su afiliación al partido Progresemos hace unos días en RPP.

Sin embargo, De Soto ha sido claro al mencionar que su participación en los siguientes comicios será de la mano de una alianza política, que estará encabezada por la organización política que integra.

"Yo he tomado la decisión. Si es que todo va bien de aquí en adelante y si no hay ninguna sorpresa, yo seré candidato presidencial a los 83 años. A la edad de [Joe] Biden, soy dos años mayor que Trump y cuatro años menor que el papa [Francisco]. En otras palabras, todavía no soy un caso extraordinario", expresó en el programa Nunca es tarde de RPP.

El límite para afiliarse y ser candidato venció el último viernes 12 de julio.

Figuras políticas y personajes controvertidos

A través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, anunció de manera oficial que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, será el candidato presidencial del partido en las próximas elecciones generales.

Esta decisión viene generado una discusión amplia sobre si el exmandatario podría o no ser candidato en los siguientes comicios. Esto, debido a los impedimentos legales que podría tener, incluso pese al indulto otorgado a su favor por razones humanitarias en 2017, cuando cumplía su condena de 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Por otro lado, desde diciembre del 2023 se encuentra inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), organización política que lleva las iniciales del líder del etnocacerismo, Antauro Humala.

Humala, el sentenciado por el 'Andahuaylazo', viene participando en actividades proselitistas en diversos puntos del país con miras a las Elecciones 2026 y gestionando acercamientos con otras agrupaciones políticas. Cabe resaltar, que a fines de agosto del 2022 fue liberado luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aceptara su solicitud para acceder a la redención de pena tras haber pasado más de 17 años en la cárcel.

En tanto, quien continúa siendo una de las opciones para ser candidata presidencial en su agrupación política es Verónika Mendoza. A inicios de julio, el partido político Nuevo Perú por el Buen Vivir logró su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, por lo cual quedó expedita para participar en los futuros comicios.

Por su parte, la expresidenta de EsSalud y extitular del Midis, Fiorella Molinelli, es la carta más clara a la Presidencia del partido que impulsa: Fuerza Moderna, aún en proceso de inscripción ante el JNE. Mientras que el exgobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, ha sido señalado como posible candidato al sillón presidencial por el Partido Morado, que continúa cerrando filas a su favor. Esto a pesar de que el propio Guevara llamó al expresidente Francisco Sagasti como "candidato natural" del partido.

Quien también ha manifestado sus intenciones de llegar a Palacio de Gobierno en las siguientes elecciones es el actual alcalde de Lima Metropolitana y líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Así lo ha manifestado en diversas entrevistas, afirmando que "está pensando [en postular a la presidencia]" si ve que "en dos años el Perú no tiene una definición clara".

Afiliaciones de última hora y voceados

El comediante Carlos Álvarez anunció su afiliación al partido Político País para Todos, agrupación fundada por el exalcalde de Huaraz Vladimir Meza y que se encuentra en proceso de inscripción.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Álvarez señaló que una posible candidatura suya en las Elecciones 2026 dependerá de lo que decida la dirigencia más adelante.

Desde la dirigencia de Avanza País se anunció la afiliación al partido de Phillip Butters.

En tanto, el presidente del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), Walter Chirinos, señaló a El Poder en tus Manos la afiliación a su agrupación de Freddy Vracko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, con miras a los próximos comicios.

En marzo pasado, ambas organizaciones anunciaron un acuerdo político para participar de manera conjunta en la contienda electoral. Dos meses después, en mayo, Vracko renunció al movimiento regional al que se encontraba afiliado desde el 2017.

Una de las nuevas figuras en esta contienda electoral es Charlie Carrasco, líder del partido Unido Perú, quien el pasado viernes 12 de julio estuvo presente en la entrega del padrón actualizado de afiliados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Cercado de Lima.

Mientras la contienda electoral del 2026 avanza, diversos especialistas han advertido del escenario con voto fragmentado que el Perú tendrá ante el alto número de partidos políticos en competencia. Al cierre de este informe, existen ante el JNE 31 partidos políticos inscritos (es decir, aptos para participar en elecciones) y otros 19 en proceso de inscripción.