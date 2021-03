Violeta Bermúdez tras declaración de Elizabeth Astete: “Me siento decepcionada”

Violeta Bermúdez, titular del Gabinete Ministerial, aseguró este la noche de este viernes sentirse decepcionada de la excanciller Elizabeth Astete, quien aseguró que el presidente Francisco Sagasti le dio visto bueno para que reciba de forma irregular una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Así lo indicó Nada está dicho de RPP Noticias y explicó que sintió pena con la situación de las no solo de Elizabeth Astete, sino también de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti. De ambas resaltó que son mujeres capaces y trabajadores, pero que deben hacerse responsables por las irregularidades en las que hayan incurrido.

“Me siento decepcionada porque yo he visto que es una mujer, el tiempo que hemos trabajado, muy capaz, muy trabajadora. Con ella hemos estado trabajando en Navidad y Año Nuevo para lograr los contratos. Lo mismo puedo decir de la doctora Mazzetti y como profesional y como ser humano me da mucha pena que haya sucedido esto, pero cada uno es dueño de sus actos y responsable de las irregularidades o no que cometa”, dijo.

Sobre pronunciamiento del Ejecutivo

En esa línea, Violeta Bermúdez sostuvo que la situación de ambas exministras debía seguir el proceso que corresponde y que es justo que tengan la posibilidad de defenderse. Precisó además, que desde el Ejecutivo se pronunciaron porque en la declaración que presentó Elizabeth Astete ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mencionó al presidente Francisco Sagasti y al Consejo de Ministros.

“Si nosotros nos hemos pronunciado puntualmente es por las alusiones que se han hecho al presidente de la república y al Consejo de Ministros. Entonces tenemos que precisar que el presidente no ha autorizado a nadie porque en ese momento ni siquiera existían vacunas, al menos que conociéramos, ni usted ni nosotros y segundo que nunca hubo Consejo de Ministros el día 21 de enero como se afirmaba”, sostuvo.

Intentos de desestabilización

La titular del Gabinete Ministerial también consideró que la vinculación al mandatario en este caso no es un hecho aislado y que desde hace semanas se cuestiona las decisiones del Ejecutivo, con el objetivo de no dejarlos trabajar. Agregó que esto genera un clima de inestabilidad a semanas del proceso electoral.

“Evidentemente hay interés de al menos no dejarnos trabajar. Estamos trabajando, comprando vacunas, tratando de responder a la pandemia en simultáneo, que es una pandemia muy difícil de enfrentar, no solamente para Perú, sino para el mundo (…) Entonces se genera un ambiente de inestabilidad, que evidentemente, uno evalúa. Estamos a cuatro semanas del proceso electoral, qué está pasando”, señaló.