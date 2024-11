Yazire Pinedo asegura que Alberto Otárola pagó a congresistas para blindar a Dina Boluarte ante denuncia constitucional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yazire Pinedo, joven vinculada a Alberto Otárola que obtuvo órdenes de servicio con el Estado, señaló este miércoles que el exjefe del Gabinete Ministerial habría destinado pagos a congresistas de la República para evitar que prospere en el Legislativo una denuncia constitucional contra la entonces ministra Dina Boluarte.

La joven indicó que fue pareja del expresidente del Consejo de Ministros y que en una de las visitas que hizo a su estudio, antes de que asumiera el cargo de ministro de Defensa y cuando fungía de abogado de la hoy jefa de Estado, este le dio una lista con nombres que tenían asignados diversos montos de dinero y le hizo escribir los nombres de tres congresistas en sobres de papel.

Según comentó en el programa Milagros Leiva Entrevista, en la lista pudo ver que se había asignado a tres nombres los montos de 120 000 soles. Al ser consultada sobre los nombres de los legisladores que escribió, Pinedo evitó mencionarlos; sin embargo, aparecen en la denuncia que presentó Zamir Villaverde, jefe del estudio que la patrocina.

“Lo que pasa es que el señor Otárola, como estaba asumiendo la defensa de Dina Boluarte porque era su abogado, se encargaba de recopilar a congresistas para que estén a favor de él, porque Dina tenía una denuncia constitucional, si no me equivoco es la 268 y 269, no sabría decir cuál es. Les daba dinero a los congresistas. Pude ver a tres congresistas. Él les entregaba y ellos se iban”, indicó.

Congresistas señalados por Pinedo

Se trataría de Wilson Soto (Acción Popular), además de Segundo Quiroz y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), según leyó la conductora del mencionado programa, a lo que la expareja de Alberto Otárola asintió.

Los tres legisladores estuvieron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Soto y Quiroz en 2022, mientras que Medina en 2023.

Dicho grupo de trabajo evaluó las denuncias constitucionales 268 y 269 que fueron acumuladas contra Dina Boluarte por presuntamente haber incurrido en una infracción constitucional al haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La denuncia fue archivada por la Subcomisión en febrero de este año.

Al respecto, Gerson Cruz, abogado de Pinedo, indicó que todo lo dicho por la joven tiene elementos de convicción que han sido revisados y analizados por el estudio de abogados que la patrocina, a fin de que sean corroborados.

“Cuando Yazire presenta los hechos y que estos a su vez tienen varios elementos de convicción, el equipo de abogados ha analizado documentos audios información que tenemos en todo y creo que cada versión que va dando la señorita en este caso, nosotros vamos corroborando”, dijo.

Respuesta de Alberto Otárola

Ante estas acusaciones, Alberto Otárola respondió en el programa Beto a saber y dijo que se trata de una “maniobra burda” de un “prontuariado que debería estar en la cárcel”, que utilizó a una “paciente psiquiátrica manejada como un títere”.

“Esto ya parece un estado delincuencial, no solamente por la alevosía con la que se han hecho imputaciones sin ninguna prueba, sino por la manera en que en el programa anterior han tenido una protagonista estelar, que lo único que requiere es ayuda, pero también una acción inmediata de la justicia, porque no solo es extorsionadora, sino también difamadora y se ha puesto al servicio de una organización criminal”, indicó el exfuncionario.