Yazire Pinedo denuncia amenazas de muerte y asegura que Karelim López armó trama para limpiar a Alberto Otárola

Yazire Pinedo, joven vinculada a Alberto Otárola que se benefició con órdenes de servicio en el Estado, aseguró recibir amenazas contra sus familiares para que no continúe con su denuncia contra el exjefe del Gabinete Ministerial.

Según comentó, estas amenazas buscan que ya no siga hablando respecto de los ofrecimientos que Alberto Otárola le hizo cuando estaba en el poder. La joven compartió con el dominical Panorama el extracto de una llamada telefónica en la que se oyen amenazas de una persona que dice ser de la banda criminal Tren de Aragua, que le indica que ya tienen ubicada a su familia.

“Con eso están amenazando a mi mamá y a mis hermanos, siempre se meten con lo que uno quiere”, señaló Pinedo.

Asegura que fue coaccionada

Yazire Pinedo contó que fue coaccionada por Alberto Otárola, con quien confirmó haber tenido una relación entre 2022 y fines de 2023, pese a que el exrepresentante del Ejecutivo dijo ante Fiscalía que estuvo con ella una semana.

“Siempre he estado coaccionada y todo para poder de alguna manera limpiar la imagen de mi expareja, del expremier Alberto Otárola, porque yo sí tuve una relación con él en 2022 y duró hasta finales de 2023”, dijo.

“Yo me he autoincriminado para salvarlo y he tenido que vincular a terceros que no tenían nada que ver, como por ejemplo al exministro (Jorge Chávez Cresta). Él no me dio trabajo. Fue por órdenes de Otárola”, agregó.

Asimismo, dijo que quien ideó una trama para favorecer a Alberto Otárola, de la denuncia por haberle ofrecido contratos con el Estado, fue la empresaria Karelim López.

“La señora Karelim López fue una de las personas que confabularon eso y me dijo 'tú tienes que decir que ha sido un complot'”, indicó.

Sostuvo también que tiene pruebas en audio y video que involucran a Alberto Otárola y Karelim López en lo que denuncia y dijo que ha salido públicamente con este reclamo, porque ya no está “subordinada”.

Zamir Villaverde asumió defensa de Karelim López

También se pronunció Zamir Villaverde, quien asumió la defensa legal de Yazire Pinedo, y precisó que ya han presentado las pruebas de la denuncia contra Alberto Otárola ante el Ministerio Público. Añadió que un grupo de personas vinculadas al exjefe del Gabinete habría hecho que Pinedo incrimine por la caída de Otárola a “otras personas”, como Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

“Según lo que se ha visto en los videos que forman parte de este expediente que hemos presentado ante la Fiscalía de la Nación, se ve como una persona de nombre Luis Salazar Timoteo, quien aparentemente trabajaría para el señor Alberto Otárola, como refiere, la lleva a Tarapoto y la trae el 3 de marzo a Lima para que declare ante un programa de televisión y se autoincrimine para poder librar en ese momento de una investigación al exministro Alberto Otárola, no solamente eso, sino que incrimina o la obligan a ella a incriminar a otras personas, con un afán de perjudicar, en este caso al hermano de la presidenta Dina Boluarte, que es Nicanor”, dijo.