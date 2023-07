"55 denuncias es demasiado", dice Paul Gutiérrez sobre investigaciones contra Alejandro Soto

Congreso Paul Gutierrez postula a la segunda vicepresidencia del Congreso en la segunda lista

A pocos minutos de finalizar el plazo para la inscripción de listas postulantes a la Mesa Directiva del Parlamento, se inscribió la segunda fórmula conformada por Luis Aragón (Acción Popular), candidato a la presidencia del Congreso; Edgard Raymundo (Cambio Democrático), Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) y Elías Varas (Perú Bicentenario), postulantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

Como se sabe, la primera lista se inscribió ayer, lunes, y está encabezada por el congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, además de Hernando Guerra García (Fuerza Popular), como postulante a la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón (Perú Libre), a la segunda vicepresidencia y Roselli Amuruz (Avanza País), a la tercera.

Al respecto, en diálogo con RPP Noticias, Paul Ticona, miembro de la segunda fórmula electoral, se refirió a las más de cincuenta investigaciones fiscales en curso contra quien aspira a la presidencia del Congreso en la primera lista, Alejandro Soto.

"El tema de las denuncias deben ser corroboradas. Entiendo que están en proceso y si hay pruebas que corroboren, la justicia tendrá que verlo", indicó.

Consultado acerca de si le parecía adecuado que el candidato tenga todas esas investigaciones abiertas, Gutiérrez Ticona consideró que los congresistas debían "decirlo", pero que le parecía "demasiado".

"Los congresistas tendrán que decirlo. Evaluarán el tema, pero creo que, definitivamente, no. 55 denuncias es demasiado. Seguramente, algunas denuncias se corroborarán. Es un tema que ya decidiremos mañana", resaltó.

Por otro lado, respecto a que Perú Libre y Fuerza Popular integren juntos una lista, el congresista Paul Gutiérrez dijo que a su bancada le causó "sorpresa".

"Nos ha causado sorpresa que esté Perú Libre porque con ellos hemos estado conversando durante bastante tiempo. Ellos iban a formar parte de este bloque que hemos ido armando e inscrito", indicó.

Respecto a quienes consideran como una "traición" dicha alianza, el parlamentario consideró que aquello "el pueblo lo dirá".

"Ya el pueblo lo dirá, las bases lo dirán. Si han estado conversando con nosotros durante todo este tiempo y, de un día para otro, optan por inscribirse en otra lista. ¿Cómo se podría calificar? Yo no podría decir, es un tema que ya está claro", remarcó.

Finalmente, cuando se le consultó si, de ganar la Mesa Directiva, promovería el adelanto de elecciones y el cambio de Constitución, el parlamentario del Bloque Magisterial dijo que no se había hablado sobre eso.

"¿Promover? Es un tema sobre el que hay que escuchar al pueblo. Ha habido un momento en que el pueblo ha estado en las calles y plazas exigiendo. Ahorita no hemos hablado nada de eso, ese tema no lo hemos discutido para nada", puntualizó.

Montoya: "No permitiremos que un comunista presida el Congreso"

Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, en conferencia de prensa, aseguró que su bancada votará "en bloque", aunque consideró que las dos listas presentadas "son lo mismo".

"Las listas son iguales en composición (...) Esa es la realidad y tenemos que decidir con la realidad (…) Nosotros nos mantenemos totalmente separados de convenios o de tratos que no están de acuerdo con nuestros principios. Los principios se tienen que respetar (…) Nosotros no necesitamos ninguna prebenda, ninguna comisión más ni esas cosas", señaló.

"La línea es que no apoyamos a ninguna lista que lleve comunistas en ella (…) No apoyamos a ninguna de estas listas, pero apoyamos la democracia. Cuando se esté en la votación, decidiremos finalmente qué vamos a hacer. No vamos a permitir que un comunista presida el Congreso, eso ténganlo por seguro", agregó.

Sin embargo, cuando se le subrayó que ambas listas tenían parlamentarios de izquierda, Montoya señaló que "si se inclina la balanza hacia ello, vamos a ir por la que no tenga un presidente que sea comunista".