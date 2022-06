A Hernando Guerra García se le vio veraneando en plena sesión congresal. | Fuente: Congreso

El congresista fujimorista Hernando Guerra García cometió un error durante la última sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas: activó su cámara y se le vio veraneando en pleno horario de trabajo.

En Ampliación de Noticias, el legislador de Fuerza Popular reconoció que estaba de viaje con la familia, paseo para el que no había solicitado licencia. El fujimorista señaló que el viaje estaba programado con antelación, asumiendo que para estos días no habría comisiones ni Pleno, cosa que finalmente ocurrió.

“Lo que ha sucedido es que, según los cálculos que había hecho, ya no iban a haber comisiones ni Pleno. Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días. He debido de trabajar en estos días, días que quería tener separado”, justificó.

El inconveniente de Hernando Guerra García con su cámara no ha sido el único desliz que ha ocurrido en el Congreso en estos dos años de pandemia. La COVID-19 obligó a los padres de la Patria a sesionar remotamente, desde sus casas u oficinas, lo cual provocó que, por error u omisión, protagonicen deslices, algunos curiosos, otros cuestionables desde todo punto de vista. Acá un resumen de estos:

Cecilia García llamó “asesinos” a los miembros de la Mesa Directiva

Ocurrió en enero del 2021. La parlamentaria de Podemos Perú, Cecilia García, calificó de “asesinos” a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso que lideraba en ese entonces Mirtha Vásquez.

“Esta mesa está decepcionando”, manifestó un congresista no identificado, a lo que Cecilia García respondió: “Horrible y terriblemente. Debe ser censurada inmediatamente por asesinos y cómplices”, se le escuchó decir.

La incomoda aparición de Norma Yarrow

Incidente de septiembre de 2021. En plena sesión virtual de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, la cámara de la congresista Norma Yarrow (Avanza País) se encendió y se pudo observar a la legisladora quitándose la ropa para entrar a la ducha.

La propia parlamentaria confirmó que efectivamente se trataba de ella y pidió disculpas por lo ocurrido. “Para los que han visto el vídeo, soy yo y sinceramente pido las disculpas del caso”, manifestó a través de su cuenta en Twitter.

Edwin Martínez pide hablar con policía que intervino a su hijo

A inicios de este año, el congresista Edwin Martínez (Acción Popular) protagonizó un cuestionable incidente. El legislador acciopopulista dejó encendido su micro durante la sesión de la Comisión Permanente, y se le escuchó cuando al parecer buscaba mover sus influencias para ayudar a su hijo, quien había sido intervenido por un policía de tránsito.

En la conversación, Edwin Martínez se presenta con su nombre y cargo, y le dice a su interlocutor, al parecer un comisario, “no sé qué irregularidades habrá con su licencia, pero…”.

Gemidos en la sesión de la Comisión de Fiscalización

Marzo de 2022. El viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, se presentaba ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones que mantuvo el presidente Pedro Castillo en el pasaje Sarratea, en Breña; cuando de pronto desde el micro de alguno de los parlamentarios conectados vía remota se reprodujo un audio de contenido sexual.

Los gemidos de una mujer se escucharon claramente en la sesión, a lo que siguió un incómodo silencio en el que ningún congresista intervino. Pasados unos segundos, el viceministro continuó con su intervención.

Stripper brasileño en sesiones judiciales

Junio de 2022. Esto no ocurrió en el Congreso, pero también puede sumarse como un desliz memorable: un video del stripper brasileño Ricardo Milos, fenómeno de internet convertido en meme de redes sociales, se coló hasta en dos sesiones del Poder Judicial.

La primera vez ocurrió durante la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del presidente Pedro Castillo y, horas después, en plena sesión virtual del juicio oral que se le sigue al exmandatario Ollanta Humala.

