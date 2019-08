Rosa Bartra instaló esta mañana el nuevo periodo de la Comisión de Constitución. | Fuente: Foto: Congreso

Esta mañana la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) asumió por segundo periodo consecutivo la presidencia de la Comisión de Constitución. Tras instalar este grupo de trabajo, la legisladora fujimorista dio por aprobado su propuesta para el horario de trabajo; sin embargo, esta situación generó el cuestionamiento del parlamentario Yonhy Lescano por una presunta "dilación" al cronograma para la aprobación del proyecto de adelanto de elecciones.

Lescano, integrante de este grupo parlamentario, criticó que en su discurso introductorio Bartra no haya dispuesto que la comisión trabaje en su próxima sesión un cronograma para la aprobación del proyecto de adelanto de elecciones presentado semanas atrás por el Ejecutivo. Sin embargo, la parlamentaria fujimorista destacó que la anterior gestión cumplió con los plazos establecidos para la aprobación de la reforma política y judicial impulsada por el Ejecutivo.

"Jamás hubo demora, dilación y desinterés. Todos hemos trabajado y cumplido", señaló. En respuesta, el legislador de Acción Popular pidió que se someta a debate el pedido para que se postergue la semana de representación para darle prioridad al pedido del Ejecutivo. . No obstante, el planteamiento fue desestimado y generó críticas de las legisladoras fujimoristas Cecilia Chacón y Luz Salgado.

Exhorto al Pdte. del Congreso a suspender la Semana de Representación y declarar en sesión permanente la Com. de Constitución para PRIORIZAR el proyecto de adelanto de elecciones generales porque, ¡cómo podemos hablar de “representación”, si no escuchamos al pueblo! ¡A trabajar! — Clemente Flores (@CFloresV2) August 20, 2019

Asegura trato prioritario para propuestas

Tras instalar el nuevo periodo de la Comisión de Constitución, la presidenta Rosa Bartra aseguró que todos los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo "tienen un tratamiento de acuerdo con el reglamento del Congreso que establece prioridad". Sin embargo, evitó adelantar si postergarán la semana de representación para debatir la propuesta de adelanto de elecciones.

"Nunca hemos dejado de cumplir un plazo, siempre hemos llegado, así que a los antecedentes de trabajo y a la respuesta que he dado siempre me remito. Vamos a cumplir todo aquello que nos propongamos", señaló. Frente a los cuestionamientos de algunos legisladores por no poner a debate la propuesta para postergar la semana de representación, la legisladora recordó que la primera sesión fue únicamente de instalación.

Bartra evitó responder si es viable la propuesta de algunos integrantes de esta comisión para postergar la semana de representación y declararse en sesión permanente a fin de poder aprobar la reforma para el adelanto de elecciones dentro de los plazos previstos en la ley. "No es una decisión que se tenga que tomar hoy", insistió.

De otro lado, la parlamentaria dijo que toma "como cualquier otra opinión respetable" la propuesta del expresidente Ollanta Humala para que se fijen plazos al Congreso para la aprobación de una ley para el adelanto de elecciones. Según dijo, la propuesta del Ejecutivo será trabajada "de acuerdo con el calendario del Congreso".

Bartra también restó importancia a las declaraciones de su compañera de bancada Alejandra Aramayo, quien la calificó como una persona poco dialogante. La titular de la Comisión de Constitución aseguró que su relación con su bancada es "buena".