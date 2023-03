El adelanto de elecciones y las reformas pendientes en el Congreso de la República [ANÁLISIS]

El Congreso de la República es el encargado de realizar reformas electorales, constitucionales y discutir un eventual adelanto de elecciones. | Fuente: Congreso

Con las idas y venidas del debate sobre el adelanto de elecciones, poco hemos puesto atención a las reformas electorales y constitucionales que deben acompañar un eventual adelanto de comicios. Si bien ya hemos puesto un ojo en los partidos que estarían aptos para presentar candidatos, cabe preguntarse cuáles serán las reglas que regirán el juego en las próximas elecciones, sean estas adelantadas o en 2026. La pelota, una vez más, está en la cancha del Congreso de la República.

"Al parlamento se le ha acabado el oxígeno para realizar grandes reformas", sostiene Percy Medina, de Idea Internacional. Para el especialista, los congresistas tendrán que limitarse a [realizar] aquellas reformas que permitan un adelanto de elecciones ordenado.

Tampoco es positiva la opinión del politólogo Oscar Matuti, quien considera que "el sistema [político] no está funcionando porque las recientes elecciones nos traen como resultado Congresos fragmentados, con múltiples bancadas y candidatos que pasan a la segunda vuelta presidencial con una mínima representación".

Y para contribuir a la descripción de la pequeñez de la clase política peruana —y por ende la necesidad urgente de realizar reformas—, el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui recuerda que el Congreso tiene solo 6% de aprobación de acuerdo a las últimas encuestas. "El pobre desempeño que tiene el parlamento peruano, desde 2016 en adelante, hace evidente que el Perú necesita una reforma política integral en cuanto al diseño de representación política. Es decir, al diseño del Parlamento, el sistema electoral, las reglas de juego para elegir a los parlamentarios. El Parlamento es el vértice de la debilidad democrática del Perú".

¿Qué reformas se pueden esperar de este Congreso?

De acuerdo a los especialistas consultados, el acercamiento de la clase política a los peruanos pasa en primer lugar por una reforma que ya está aprobada, pero que ha sido postergada por diversos motivos: las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Esas elecciones [las PASO] permiten disminuir el número de candidaturas en la medida en que las fuerzas políticas que no tengan un mínimo porcentaje de votos ya no pueden participar en la elección principal", explica Jáuregui. "Este mecanismo de primarias permitiría además que aquellas fuerzas afines puedan competir detrás de una misma candidatura, por ejemplo una sola candidatura de derecha, una sola de izquierda, y así... en total tener cuatro, cinco o seis candidaturas que representen el espectro político y ya no tener 12 o 15 candidaturas que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía", agrega.

La bicameralidad y la reelección de congresistas también son algunas reformas que se deben discutir, aunque no sean populares, antes de realizar elecciones. Oscar Matuti lo explica así: "la bicameralidad, que no es una reforma electoral, sino una reforma constitucional, elevaría el nivel de la representación democrática del Parlamento con una lógica elevación del nivel legislativo, pero se necesita una reforma constitucional para lograrlo y en este momento no se es vista por la población como una prioridad".

La reelección de congresistas, que ha logrado el consenso de los especialistas en los últimos meses, no es para Matuti una buena idea. "Es importante decir que en la agenda del Congreso los intereses de los parlamentarios parecen ir en ese sentido, sin embargo, no es una prioridad para la población que reclama un recambio de sus autoridades. En general, las experiencias nacionales e internacionales han probado que la reelección genera corrupción en el Estado".

El abogado Jorge Jáuregui es aún más pesimista ante la posibilidad de que este Congreso realice reformas importantes: "estoy convencido de que un Parlamento como el actual, que ha atacado sistemáticamente los organismos electorales, que ha desarrollado la narrativa del fraude, que ha usado recursos públicos, su investidura, para investigar un supuesto fraude sin ningún argumento coherente; verdaderamente no ofrece ninguna condición razonable para pensar que puede procesar una reforma política que pueda dar un mejor desempeño de nuestra representación. Hay que decir que eso no es posible en nuestra coyuntura".

¿Y el adelanto de elecciones?

Antes de adelantar elecciones, sería ideal que se tomaran en cuenta reformas necesarias, comenta Percy Medina de Idea Internacional. "Además de las reformas constitucionales que hagan posible que se recorte el mandato [presidencial], es necesario hacer reformas a la legislación electoral y de partidos para garantizar que no se repitan las mismas reglas de juego que rigieron la elección del año 2021", sostiene. Y agrega que es importante garantizar reglas para el ejercicio de las PASO, porque pueden traer una serie de ventajas para este proceso electoral y garantizar las condiciones de competencia, como que haya franja electoral, absoluta transparencia en el uso de los recursos económicos en las primeras, garantizar las condiciones de difusión de ideas, debates, etcétera.



Finalmente, Oscar Matuti ve complicado un escenario en el que las elecciones se adelanten para el año 2023. "Todo apunta a que la falta de decisión política del Congreso de la República nos ha llevado a un escenario en el que un adelanto de elecciones con recorte del mandato sería posible para marzo o abril de 2024… los tiempos previstos en las leyes electorales vuelven prácticamente imposible un adelanto de elecciones generales para el año 2023, que en el caso poco probable de aprobarse daría origen a un proceso electoral cuestionable y poco técnico que pondría en duda la imagen del país".