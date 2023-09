Josué Mendez sobre propuesta de Adriana Tudela: "La nueva 'Ley de cine' se hizo a espaldas de la comunidad cinematográfica"

El director artístico del Festival de Lima, Josué Mendez, cuestionó la iniciativa legislativa presentada por Adriana Tudela, quien plantea modificar la actual ley del cine. En ese sentido, lamentó que esta propuesta se hiciera sin consultar.

"Hasta donde tenemos entendido, esto se ha hecho a espaldas de toda la comunidad cinematográfica. Eso es lo que ha provocado un rechazo unánime de un solo frente al darnos cuenta que esta ley no funciona, no tiene legitimidad. Realmente no tiene ni pies ni cabeza. Creemos que hay un transfondo político", expresó en el programa "Nunca es Tarde" de RPP.

Mendez reconoció que era un temor que siempre tuvieron en el sector porque sabían que el próximo gobierno que venía iba a tumbar una ley que salió durante la gestión de Martín Vizcarra. Sin embargo, afirmó que la norma, tal y como está hoy, no cambió las reglas de juego.

"El proyecto de la congresista Tudela no elimina los subsidios. Baja el monto de apoyo por película y lo peor es que sí obvia muchas cosas que se habían avanzado como temas de la paridad o apoyo al cine fuera de Lima, lenguas originarias, cosas donde se habían dado muchos avances", expresó.

Mendez lamentó que los congresistas desconozcan la realidad del cine peruano y que mantengan una negativa a conversar para llegar a un consenso y hacer un mejor proyecto de ley.

"Creo que hay una gran ignorancia con respecto a lo que es el arte y la cultura. Toda actividad artística es un acto de resistencia y está

ahi para ver cosas, incomodarnos, para expresarnos sobre el mundo y lo que nos molesta en la vida como la sociedad. El arte tiene que ser eso", puntualizó.

La ley Tudela

La congresista Adriana Tudela presentó una iniciativa legislativa (05903-2023-CR) que modificaría a la Ley de Cine en vigencia, Decreto de Urgencia 022-2019, que fue impulsada luego de un consenso entre diversas asociaciones gremiales durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Entre las principales propuestas de esta iniciativa se encuentra la creación de una “Ventanilla Única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano” a cargo de Promperú. En otras palabras, esta sería la entidad encargada para dar permisos a las productoras locales o extranjeras de grabar películas en territorio nacional.

La norma también cuestiona los subsidios para las producciones nacionales porque crea, según la congresista Tudela, “una clara discriminación positiva" en favor de aquellas realizadas en lenguas indígenas u originarias. Además, plantea que el monto asignado para el otorgamiento de estímulos no podrá superar el 50% del coste de la producción cinematográfica o audiovisual.