Alejandro Muñante asegura que reelección parlamentaria es lo correcto y que el “temperamento popular” es “cambiante”

Alejandro Muñante es el tercer vicepresidente del Congreso | Fuente: Congreso

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, defendió su proyecto de reelección parlamentaria inmediata, pese a que en 2018 más del 85% de la ciudadanía se mostró en desacuerdo con esta iniciativa. De acuerdo con Muñante, su deber es legislar de acuerdo a lo que ellos consideran correcto.

"He presentado este proyecto como parte de un conjunto proyectos de reforma constitucional, porque considero que los actuales parlamentarios tenemos que legislar en función a lo correcto, no necesariamente dejarnos llevar por el temperamento popular, que ya sabemos que es cambiante. Todos los especialistas en la materia afirman y reafirman que impedir la reelección de congresistas ha sido un error que ha traído más perjuicios que beneficios", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Muñante aseguró que no ha priorizado el proyecto, sino que se ha presentado como una opción residual en caso no se apruebe la bicameralidad.

"No he priorizado la propuesta. Es un proyecto residual; es decir, si en caso la bicameralidad no se aprueba, esto podría ser una opción, porque creemos que es lo correcto. En el argot del debate podría salir una disposición transitoria donde se establezca que la reelección no se aplica para los actuales parlamentarios. Eso podría ser bienvenido. Pero en el tema de fondo deberíamos preocuparnos para que se apruebe", aseveró.

Además, consideró que quienes finalmente decidirán si reeligen a los parlamentarios, lo cual consideró un "premio", será la misma ciudadanía.

"La gran mayoría de congresistas no se reeligen. Cuando teníamos nosotros la reelección de congresistas en nuestro país, solamente se reelegían del 15 al 20%. Nunca eso fue un problema en nuestro país. Además, hay que precisar que quien reelige a los congresistas es la propia población peruana; es decir, los electores deciden con su voto o premiar a un congresista para que se reelija o castigarlo y no votar por él. Será la voluntad popular la que prime en este tipo de reformas", precisó.

Sobre la elección del defensor del Pueblo: "Busco lograr que los consensos se puedan viabilizar"

Por otro lado, Muñante es también autor de un proyecto que pretende rebajar de 87 a 78 la cantidad de votos para elegir al defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sobre ello, manifestó que la principal razón es que se puedan viabilizar las designaciones.

"No siempre lo consensos son los mismos en todos los Congresos. Lo que he propuesto en esta reforma es no solamente reducir a 78 la valla —ni siquiera la hemos rebajado demasiado— para elegir al defensor del Pueblo, sino también a los miembros del Tribunal Constitucional y a la Junta Nacional de Justicia. Lo que busco con eso es lograr que los consensos se puedan viabilizar de tal manera que la elección de un alto magistrado en nuestro país no sea un problema latente", enfatizó.

A pesar de ser el Congreso con menor aprobación, Muñante consideró que es preferible bajar la valla ante su fracaso para lograr consensos en vez de procurar concretar acuerdos en beneficio de todos los sectores.

"Lo vivimos con el anterior Tribunal Constitucional. Todos vimos que un tribuno falleció en plena vigencia de su mandato. El Congreso fue incapaz de elegir a alguno, porque no llegó a los 87 votos. Por no lograr esa cantidad, el TC se quedó sin uno de sus magistrados. Igual sucede con el defensor del Pueblo", finalizó.