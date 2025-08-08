Alejandro Muñante calificó como “acto de provocación” incursión de aeronave militar colombiana sobre el distrito de Santa Rosa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, calificó como “un acto de provocación” la incursión de una aeronave militar colombiana en el espacio aéreo peruano, ocurrida el último jueves en las inmediaciones del distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, en la región de Loreto.

“Yo considero que es un acto de provocación, no es un hecho aislado”, sostuvo el legislador en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

El incidente con la nave militar, según señaló, se suma a reportes sobre intentos de ingreso a dicha jurisdicción por parte de policías colombianos, los cuales fueron impedidos por la Marina de Guerra del Perú.

“Esto, aunado a las declaraciones que reiteradamente está haciendo el señor [Gustavo] Petro, evidentemente manifiesta una intención del gobierno del señor Petro de querer llevar el foco de atención hacia este tema donde prácticamente no existía ningún conflicto, donde todo estaba perfectamente demarcado”, sostuvo.

Por otro lado, Alejandro Muñante manifestó que, si bien su bancada respaldó el pronunciamiento inicial de la Cancillería frente a las declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, lamentó la demora en el pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte y consideró que su respuesta debió ser más enérgica.

“El mensaje de la presidenta es un mensaje pacificador, yo sí considero que el tono debió ser mucho más enérgico. No se puede tratar así un problema, sobre todo porque las declaraciones en contra de nuestra soberanía no han venido de un ministro o de una autoridad cualquiera de Colombia, sino del presidente”, expresó.

“Entonces, se necesitaba que, desde un primer momento, también la presidenta del Perú fije su posición y no necesariamente a través de un ministerio”, agregó.

Muñante también se mostró crítico de participar en la próxima reunión de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Perú – Colombia, prevista para el 11 y 12 de septiembre, argumentando que cualquier diálogo podría ser malinterpretado en el contexto actual.

“Cualquier grado de coordinación en estos momentos puede verse interrumpido, mancillado o malinterpretado, si es que, por ejemplo, nuestro canciller o nuestro premier se sienta a conversar sobre los límites del Perú. Eso sería como que avalar, de cierta manera, la hipótesis que está sosteniendo el señor Petro. Entonces, eso sí sería preocupante para todos los peruanos, porque estaríamos poniendo sobre tela de juicio la soberanía nacional”, concluyó.