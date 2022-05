Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular | Fuente: RPP

El parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró este miércoles que las universidades privadas con licenciamientos denegados no volverán funcionar. Esto luego que el Congreso aprobara la ley que propone restablecer la autonomía de las universidades, a través de la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP Noticias, Alejandro Muñante sostuvo que la ley aprobada no permitirá el retorno de universidades como Telesup o Alas Peruanas y afirmó que se garantizará un dinamismo y legitimidad de la Sunedu.

"No hay forma que estas universidades privadas, que han sido denegadas, vuelvan a funcionar, por ese lado no es. No es que mañana va a volver la Telesup o las Alas Peruanas, nada de eso", señaló.



Alejandro Muñante aclaró que el consejo directivo de la Sunedu ahora pasará de tener cinco a siete integrantes y precisó que tres de ellos serán docentes universitarios y "elegidos democráticamente". Y planteó que para esta elección debería intervenir la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"No son rectores, son docentes que no representan a una universidad propiamente, sino representan a la comunidad de universidades tanto nacionales y privadas, elegidos democráticamente", explicó.

Esta tarde, el pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, la modificación del consejo directivo de la Sunedu con 68 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones.

Caso de presunto plagio de tesis

De otro lado, Alejandro Muñante consideró que el presidente Pedro Castillo se equivocó al emitir un comunicado tan apresurado para desmentir un presunto plagio en su tesis de maestría.

"El presidente debería pedir perdón a la Nación y debería rectificarse y pedir que se le anule la maestría y volver a estudiar otra. Siendo caballero uno se rectifica", propuso.





El doctor Anthony Fauci, asesor principal del presidente Joe Biden afirmó durante una entrevista que Estados Unidos estaba fuera del fin de la fase pandémica, pero ¿Cuál es la situación en el Perú? ¿Se podría decir que estamos también en esta fase? El médico epidemiólogo, César Ugarte Gil, del instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia afirmó que no estamos en el fin de la fase pandémica, pero si se ha logrado controlar la enfermedad, sin embargo aún es necesario que se midan los riesgos personales, sobre todo las personas vulnerables.

