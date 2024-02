Congreso Alejandro Muñante: “No se puede combatir la inseguridad ciudadana si no hay un lugar donde colocar a los criminales, lo importante es que se haga (la construcción de cárceles)”.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que su proyecto de ley que busca reconstruir el penal El Frontón y ampliar el de Challapalca obedece a una sentencia del Tribunal Constitucional que dio como plazo hasta el 2025 para acabar con el problema del hacinamiento carcelario.

“El Tribunal Constitucional ha dicho que, si hasta el 2025 no se construyen más penales, los que están actualmente, varios de ellos, tienen que cerrar y los reos tienen que ser conducidos a un penal donde no hay hacinamiento. ¿En qué penal no hay hacinamiento? En todos”, señaló el legislador en el programa Nunca es tarde de RPP.

A ello, agregó, que, si bien su propuesta es solo declarativa dado que “no es nuestra función como congresistas abrir o construir penales”, sirve para comunicarle al Ejecutivo “que El Frontón y Challapalca pueden ser una opción”.

“La presidenta, en su último mensaje a la Nación, señaló que se iban a construir dos penales para enfrentar el hacinamiento en el que vivimos. Dijo que se va a destinar 300 millones de soles para construir esos penales, hasta este momento no hay nada”, manifestó.

En ese sentido, Muñante aclaró que más allá de nombres y lugares, lo importante es que se construyan dos centros penitenciarios.

“No se puede combatir la inseguridad ciudadana si no hay un lugar donde colocar a los criminales, lo importante es que se haga (la construcción de cárceles”, indicó.

Por último, precisó que el penal de máxima seguridad Challapalca cuenta con un terreno que permite su ampliación, mientras que El Frontón puede ser utilizado provisionalmente hasta que se construyan las cárceles que ayuden a controlar la sobrepoblación penitenciaria.

“Ya sabemos lo que es tener un penal en esa zona. La isla de El Frontón está totalmente saneada, le pertenece al Estado. ¿Cuánto demora sanear un terreno en nuestro país? Por lo menos cinco años”, finalizó.