Alejandro Muñante responde al presidente del PJ: "Nuestras iniciativas legislativas no necesitan ser consultadas"

Judiciales Muñante indicó que cuando los proyectos llegan a comisiones siempre se pide opinión técnica, pero que los congresistas no están obligados a hacerlo en sus iniciativas

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), en diálogo con RPP, respondió al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, respecto a su pedido para que el Congreso consulte previamente con su sector las iniciativas legislativas que tengan que ver con reformas al sistema nacional de justicia.

Arévalo Vela -en una entrevista en Ampliación de Noticias realizada esta mañana- solicitó al Parlamento que se consulte al Poder Judicial ese tipo de proyectos y sean "materia de debate". Esto debido a la Moción de Orden del Día presentada por Fuerza Popular para que se cree una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria "encargada de presentar una propuesta de reforma integral" del sistema de justicia.

“Si bien reconocemos la facultad del Congreso de emitir leyes y reformas la Constitución, también consideramos que toda nueva ley o toda reforma tiene que ser adecuada, no podría ser un abuso de la facultad legislativa, sino debería consultársenos y ser materia de debate. No se puede hacer reformas en el Poder Judicial a espaldas del Poder Judicial", indicó.

"Nuestras iniciativas legislativas no necesitan ser consultadas"

Ante ese pedido, Muñante Barrios señaló que las iniciativas legislativas de los parlamentarios "no necesitan ser consultadas" previamente al Poder Judicial.

"Nuestras iniciativas legislativas (…) se presentan y no necesitan ser consultadas. Se consultan cuando estas ya son discutidas. Es ahí cuando se tienen las opiniones de las entidades pertinentes", señaló.

Asimismo, el congresista indicó que las "opiniones técnicas" se piden cuando el proyecto de ley es derivado a la respectiva comisión parlamentaria donde son analizados y debatidos.

"Todas las iniciativas legislativas, una vez presentadas y cuando son estas discutidas en las comisiones, siempre se solicitan opiniones (…). Si una moción que crea un grupo de trabajo se forma por decisión del pleno del Congreso, este grupo de trabajo, lo que va a hacer es citar a las partes o a los funcionarios involucrados para que puedan enriquecer su trabajo, eso ocurre siempre", explicó.

"Lo que no ocurre es que un parlamentario o el pleno, cuando se presenta una iniciativa, tengan que consultar previamente al Poder Judicial (...). Yo no sé si de repente el presidente del Poder Judicial tal vez no ha tenido la información correcta o es que está diciendo cosas que de repente desconoce, porque el Parlamento tiene sus propias formas, procedimientos, que no necesitan consultarse previamente", agregó.

Consultado sobre si un proyecto que implica una reforma a otro poder del Estado no debería ser formulado a partir de las necesidades manifestadas por la entidad que se buscar reformar, Muñante indicó que eso dependería de la "voluntad" del congresista, ya que no están obligados a hacerlo.

"Eso va a depender de cada parlamentario en su entera facultad legislativa. Si yo mañana, en mi facultad legislativa, decido preguntar antes de presentar un proyecto de ley, eso está en mi entera facultad y voluntad. No estoy obligado a hacerlo, porque nosotros tenemos iniciativa legislativa tan similar como tiene el presidente del Poder Judicial", sostuvo.

"Será la comisión respectiva la que emita un oficio pidiendo opinión técnica sobre determinado proyecto, pero el congresista no tiene ninguna obligación de hacerlo", añadió.

Muñante indicó que depende de la voluntad de cada congresista solicitar opiniones previas al presentar un proyecto de leyFuente: Congreso de la República

Por otro lado, al ser consultado por los proyectos de ley presentados por Arévalo Vela que, según indicó a RPP, aún no tienen respuesta del Congreso, el legislador de Renovación Popular señaló que "hay que entender los ritmos" del Parlamento.

"Hay varios proyectos que sí han sido aprobados y hay otros que están aguardando su aprobación (...). Yo entiendo la premura que tiene el presidente (del PJ) para que en su gestión sean aprobados, pero hay que entender los ritmos, los tiempos del Parlamento. Así como alguien litiga en el Poder Judicial y la sentencia no sale en el momento que uno quisiera, igual sucede con las iniciativas legislativas", aseveró.

"Sin duda, creemos que estos proyectos que se han presentado son bastante importantes, porque ellos son los que mejor conocen su sector que cualquier otro. Pero estos deben ser tratados debidamente por el Parlamento", puntualizó.

¿Cuál sería la ruta de conformación de la comisión encargada de la reforma del sistema de justicia?

Como se sabe, el pasado 15 de diciembre, los congresistas Eduardo Castillo y Martha Moyano presentaron la Moción de Orden del Día N° 9648 que propone la conformación de una Comision de Alto Nivel Multipartidaria "encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administracion de justicia en un plazo máximo de 45 días hábiles".

Además, plantea "iniciar un proceso de reforma de los principales códigos de nuestro país, muchos de los cuales llevan más de 30 años en vigencia y necesitan una actualización".

Según indican sus considerandos, esta solicitud responde a "la crisis del Sistema de Administracion de Justicia en el Perú, que involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia".

Al respecto, Alejandro Muñante señaló que "se trata de una moción que busca formar un grupo de trabajo multipartidario que lo integrarían diferentes miembros de las bancadas representadas en el Congreso".

"Una vez que se apruebe la creación del grupo de trabajo, lo que va a hacer es ver todo lo concerniente a la reforma de justicia, y ahí en medio de su trabajo, de las sesiones que lleven adelante, seguramente citarán en más de una oportunidad a los representantes del Poder Judicial. Pero en lo que concluya ese grupo de trabajo será en un informe que será presentado ante el pleno", explicó.

Asimismo, indicó que la propuesta resultante del trabajo de dicha comisión no será vinculante.

"Ese informe no es vinculante para ningún poder del Estado, es un informe que dirá ‘nosotros recomendamos esto, concluimos esto’. Y si alguien quiere hacer suyas las conclusiones y presentar un proyecto de ley, lo hará como cualquier otro. No es que este grupo de trabajo va a terminar con una ley ya aprobada, eso no es así (...). Las comisiones se forman para hacer mesa de trabajo a efectos de elaborar un informe final [que] va a ser puesto a consideración del pleno, pero no es vinculante para nadie", remarcó.