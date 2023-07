Bancadas de centroizquierda forman alianza para presentar lista multipartidaria a la Mesa Directiva

Congreso Pleno del Congreso

A pocos días de la elección para la Mesa Directiva del Congreso, diversas bancadas de centro izquierda formaron una alianza para presentar una lista multipartidaria con la que buscan lograr la presidencia y vicepresidencias del Parlamento en el periodo legislativo 2023-2024.

Se trata de un bloque parlamentario integrado por las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Somos Perú y algunos legisladores de Acción Popular.

Así lo señaló a RPP Noticias el legislador Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien sostuvo que se trata de una alianza que representa una alternativa a las candidaturas que se presenten para la Mesa Directiva.

“Toda la alianza es una alternativa para conducir la mesa directiva completa. En la presidencia, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, así como también levantar un proyecto para reinstitucionalizar el servicio de los parlamentarios afectados dentro de este periodo”, dijo.

Si bien confirmó la conformación de este bloque, no precisó quiénes integrarán la eventual lista multipartidaria. Sánchez también sostuvo que durante esta semana se definirá qué legisladores serán los candidatos.

“Los nombres no se han puesto todavía. Esta semana será una semana importante la que viene para poner los ladrillos de la honestidad, la humildad y poder presentar una agenda de cambios parlamentarios y ofrecerle al país estabilidad y una salida política a la crisis desde el espacio parlamentario”, sostuvo.

En tanto, ninguna bancada de derecha ha planteado su voluntad de integrar este bloque para la elección de la Mesa Directiva y tampoco se conoce cuáles son las listas propias que presentarían.

Nada definido para elección de Mesa Directiva

Desde Fuerza Popular indicaron a fines de junio que todavía no habían definido si participarán de una lista para dicha elección y que no se ha conversado con otras bancadas para buscar posibles alianzas.

"No hemos definido aún si es que Fuerza Popular va a tentar la presidencia o si es que vamos a estar en la Mesa Directiva", dijo la vocera de la bancada fujimorista, Patricia Juárez a la Rotativa del Aire de RPP Noticias.

Durante algunos días también se puso en agenda un posible acercamiento entre Fuerza Popular y Perú Libre para tentar la Presidencia del Congreso; sin embargo, desde ambas bancadas negaron dicha posibilidad.

El vocero del partido fujimorista, Miguel Torres, negó que su bancada vaya a integrar una fórmula que incluya a Perú Libre, mientras que el parlamentario Waldemar Cerrón rechazó la existencia del “fujicerronismo”.

Por su parte, la legisladora Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) indicó que la próxima Mesa Directiva debe ser balanceada con parlamentarios de bancadas que tengan diversas posiciones políticas.

“Todavía no hemos conversado con ninguno, por ahí se voceaba que estaba mi colega Waldemar, el colega Nano Guerra, otros dicen que no, otros que sí, pero hasta ahora no hay nada. (Yo) tendría que pensarlo, pero lo que pienso es que en la Mesa Directiva debe haber de todo, izquierda derecha y centro, debe ser balanceada”, manifestó a RPP Noticias.