Comisión de Ética archivó investigación contra el presidente del Congreso por caso ‘Ley Soto’

Congreso Alejandro Soto: Comisión de Ética archiva investigación contra el presidente del Congreso

La Comisión de Ética del Congreso declaró infundada este viernes la investigación contra Alejandro Soto, actual titular de la Mesa Directiva, por presuntamente beneficiarse con la Ley 31751, denominada también como la ‘Ley Soto’. De esta manera, su caso quedó archivado.

El informe que se hizo de oficio en la comisión, presidida por Diego Bazán (Avanza País), concluyó que era infundada la causa y, en consecuencia, se decidió archivar la carpeta que se abrió en octubre de este año.

Esta decisión fue aprobada por 13 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Solo votó en contra la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y las abstenciones fueron de Kira Alcarraz (Somos Perú) y Javier Padilla (Renovación Popular).

Los congresistas que optaron por salvar a Soto son Rosangella Barbarán y Héctor Ventura (Fuerza Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Esdras Medina (Unidad y Diálogo), Héctor Valer (Somos Perú) y Diego Bazán (Avanza País), presidente del grupo de trabajo.

Los hechos

Cabe señalar que al presidente del Congreso se le señalaba por usar la ‘Ley Soto’ que le permitió evitar una condena de ocho años y ocho meses de prisión efectiva por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica agravada.

El informe final de la Comisión de Ética evaluó que no pudo corroborar la existencia de un conflicto de interés por parte de Alejandro Soto. Según indicaron, esto debido a que el parlamentario no fue autor, no participó en el debate de la ley en la Comisión de Justicia y sus votos fueron en bloque con el resto de su bancada.