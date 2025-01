Alejandro Soto confirma que no acudirá a la citación en la Comisión de Fiscalización

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"La comisión no tiene facultades de investigación otorgadas por el Pleno del Congreso y, por tanto, a mí no se me puede citar", dijo Soto | Fuente: Andina

El congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, informó que no acudirá a la invitación formulada por la Comisión de Fiscalización, que preside Juan Burgos, a fin de que aclare las imputaciones en su contra respecto a la presunta red de prostitución al interior del Parlamento.

"He tomado la decisión de no asistir a la Comisión de Fiscalización en mérito a que el Ministerio Público es el órgano competente para investigar los delitos, en este caso el referido a la supuesta red de prostitución en el Congreso de la República", dijo Soto Reyes.

"La comisión que dirige el señor Juan Burgos Oliveros no tiene facultad de comisión investigadora; por tanto, no puede investigar a congresistas. Además, el propio vicepresidente de la Comisión de Fiscalización lo ha denunciado en la Fiscalía de la Nación por usurpación de funciones, denuncia a la cual yo me sumo. Por esas razones no me voy a prestar al show mediático", agregó.

¿Sobre qué temas debe responder Alejandro Soto?

De acuerdo con el oficio remitido por la Comisión de Fiscalización, el expresidente del Legislativo debe responder por tres temas: el primero, referido a los "presuntos hechos que involucran a Jorge Torres Saravia, ex Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso de la República, sobre la presunta red de prostitución en el Congreso".

El segundo, sobre la "designación de Jorge Torres Saravia en la jefatura de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso". Y el tercero, sobre la "contratación de personal durante su gestión como Presidente del Congreso".