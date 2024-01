Alejandro Soto niega vínculos con Patricia Benavides: "No tengo nada que negociar"

Congreso Alejandro Soto pretendió desmarcarse de intento de destituir a miembros de la JNJ

Alejandro Soto pretendió desmarcarse de intento de destituir a miembros de la JNJ. | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó tener vinculación alguna con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego de que el Ministerio Público lo citara a declarar en la investigación que se le sigue a la extitular de la Fiscalía por, presuntamente, liderar una organización criminal que habría comprado votos de diferentes parlamentarios a cambio de beneficiarlos en sus procesos penales.

"Respecto a las falsas informaciones difundidas por un medio de comunicación, me veo en la obligación de rechazar contundente y categóricamente cualquier vinculación con la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores", escribió el titular del Parlamento a través de un comunicado.

"Como presidente del Congreso, he actuado garantizando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano, sin ceder a presiones de ningún tipo. No tengo nada que negociar, pues no he cometido delito alguno", agregó.



Rechazo contundentemente las falsas informaciones difundidas por un medio. No tengo nada que negociar porque no he cometido delito alguno. pic.twitter.com/kCwLbbYTKL — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) January 19, 2024

Alejandro Soto pretendió desmarcarse de intento de destituir a miembros de la JNJ. | Fuente: RPP

Soto pretende desmarcarse de intento de destituir a la JNJ

El titular del Parlamento intentó desmarcarse de la investigación que tenía como finalidad destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tras considerar que la decisión de agendarla en el pleno corresponde al Consejo Directivo y no a la Presidencia del Congreso.

"La moción de orden del día No 7585, que propone encargar a la Comisión de Justicia una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fue añadida a la agenda del Pleno el 4 de septiembre de 2023 por decisión del Consejo Directivo. No es facultad de la presidencia del Congreso agendar mociones de orden del día", finalizó.