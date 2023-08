Alejandro Soto sobre deuda por reparación civil: "Proviene de una reserva de fallo condenatorio y no de una sentencia"

Alejandro Soto, actual titular del Congreso, emitió este lunes un comunicado para rechazar la reciente revelación del programa Panorama de haber mentido en su declaración jurada por no señalar que tenía una deuda por reparación civil. En ese sentido, recalcó que lo mostrado en el dominical no era una sentencia.

"El compromiso económico mencionado en el reportaje proviene de una Reserva de Fallo Condenatorio, no de una sentencia, en un proceso judicial con una persona natural que incluía a un tercero civil responsable (empresa televisora), entidad que no hizo el pago de una reparación civil", se lee en el pronunciamiento del parlamentario.

Panorama señala en su reportaje que Alejandro Soto debía pagar 10 mil tras un juicio por difamación que se inició en el 2011. En aquel año el presidente del Congreso, cuando tenía un programa televisivo en Cusco, responsabilizó al comisario Nilo Chávez Luna de la muerte de un joven tras un enfrentamiento entre barristas y policías.

Soto puso una medida cautelar para dilatar el pago que le ordenaba el Poder Judicial; sin embargo, en 2016, el Quinto Juzgado Civil del Cusco dejó sin efecto ese recurso, por lo que el hoy congresista debía cancelar la reparación.

Alejandro Soto | Fuente: Alejandro Soto

Reitera no tener deudas

Alejandro Soto expresó también en su comunicado que toda la documentación que presentó para postular al Congreso fue revisada por las autoridades electorales y no arrojó ninguna observación.

"En ningún momento eludí mis responsabilidades financieras, muestra de ello es que el 7 de junio del 2021 cumplo con el pago total de la reparación civil fijada. Debo enfatizar que toda la documentación relacionada con mi postulación fue minuciosamente revisada por los organismos electorales correspondientes. Esta revisión exhaustiva no arrojó ninguna observación ni impedimento en relación con mi candidatura", se lee en el documento.

Con las horas contadas

El congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que Alejandro Soto debe renunciar al cargo porque “tiene las horas contadas”, sobre todo por los cuestionamientos que recaen en su contra a menos de un mes de haber sido electo en el cargo.

Sánchez precisó que su colega de APP ha incurrido en “conductas de cuestionable comportamiento ético” que, además, podrían ocasionar su desaforo del Palacio Legislativo.

La misma opinión tuvo su colega José Cueto, quien dijo en Canal N que la deuda omitida por Soto Reyes al presentar su candidatura sería una causal para destituirlo de la presidencia del Congreso.

“Sería una causal para que el presidente... Si no da explicaciones, se van a tener que tomar (acciones) y lo ha dicho: ‘si presentan algo con pruebas, yo doy un paso al costado’. […] Es demasiado preocupante. Lo que más me saca de lugar es cómo los partidos presentan gente; no hacen realmente un filtro de la gente”, cuestionó.