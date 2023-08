Kira Alcarraz responde a quienes la cuestionan por presidir una comisión: "Aquellos con títulos ¿qué hacen por el país?"

La legisladora Kira Alcarraz, de Podemos Perú, respondió este lunes de manera alterada a los periodistas cuando se le preguntó por haber sido elegida para presidir la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso sin contar con título profesional.

“Cuando a mí me preguntan títulos, yo se los voy a decir así, mis asesores me dijeron que no debería dar ni una entrevista, pero yo creo que por la hora estaría un poco de más, pero diganme lo que han hecho título qué mie*** han hecho por el país...no han hecho nada. La que no tiene título, la que les habla, es una de pueblo, es una de un barrio, es de un asentamiento humano que he hecho más de 38 proyectos, de los cuales 8 son de mi autoría”, expresó la legisladora en el Parlamento.

Kira Alcarraz llegó al Congreso por Somos Perú, pero renunció y se pasó a la bancada de Integridad y Desarrollo. Luego, a fines del 2022, anunció su salida y su pase a Podemos Perú.



En Ampliación de Noticias, Alcarraz afirmó que su dimisión a Somos Perú responde a que "no se respetaban" las decisiones de la bancada y primaban las decisiones de Patricia Li.