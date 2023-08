¿Qué dicen los congresistas sobre la polémica de Alejandro Soto, acusado de mentir en su declaración jurada?

Congreso Congresistas se pronuncian sobre polémica de Alejandro Soto por mentir en declaración jurada

El actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, consignó en una declaración jurada que no contaba con ninguna deuda por concepto de reparación civil; sin embargo, no fue preciso a la hora de registrar su postulación como congresista en octubre del 2020, poco antes de las elecciones generales del 2021.

De acuerdo con Panorama, el titular del Parlamento perdió un juicio por difamación agravada en el año 2013. Se trata de un proceso iniciado luego de que acusara al comandante Nilo Chávez, entonces comisario de una localidad de Cusco, por la muerte de un joven durante un enfrentamiento entre barristas y policías.

Aunque interpuso una medida cautelar para dilatar el pago de S/ 10 000; en el año 2016, el Quinto Juzgado Civil del Cusco rechazó el recurso. El pago se efectuó el 2021, cuando Soto ocupó una curul en el Parlamento.

La polémica se centra, señala el dominical, en que Soto Reyes no consignó esta información en su declaración jurada, teniendo en cuenta que una persona con deudas por reparación civil no puede postular al Congreso.

Soto ha negado la última acusación señalando que no tiene deudas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) del Poder Judicial (PJ).

Cabe precisar que el presidente del Poder Legislativo también es acusado de tener más de 50 denuncias en la Fiscalía y, además, es cuestionado por votar a favor de la Ley 31751 -que reduce los plazos de prescripción de diversos delitos- para librarse de un proceso judicial que afronta en el Cusco por estafa.

Congresistas se pronuncian

Para el exministro y congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, el titular del Legislativo debe renunciar al cargo porque “tiene las horas contadas”, sobre todo por los cuestionamientos que recaen en su contra a menos de un mes de haber sido electo en el cargo.

Sánchez precisó que su colega de APP ha incurrido en “conductas de cuestionable comportamiento ético” que, además, podrían ocasionar su desaforo del Palacio Legislativo.

“Con esta evidencia de la declaración jurada, evidentemente las cosas se complican de manera absoluta. Tiene las horas contadas y la cosa se agrava, porque va camino a su desaforo y vacancia. […] Debe dar un paso al costado”, declaró a los medios de comunicación.

Roberto Sánchez lideró el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. | Fuente: RPP

Mientras tanto, la legisladora Norma Yarrow (Avanza País) consideró que Alejandro Soto debe responder a los medios de comunicación sobre esta nueva acusación.

Además, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría que pronunciarse sobre la legalidad del proceso de postulación del presidente del Congreso.

“No sé si debería renunciar o no; este es un tema de ética profesional. Y en este caso, si el presidente está seguro de que no ha cometido ninguna falta, que lo explique. No entiendo por qué se encuentra tan cerrado este asunto”, comentó.

Por su parte, el congresista José Cueto (Renovación Popular) dijo a Canal N que la deuda de 10 mil soles por reparación civil, que omitió Soto Reyes al presentar su candidatura, sería una causal para destituirlo de la presidencia del Congreso.

“Sería una causal para que el presidente... Si no da explicaciones, se van a tener que tomar (acciones) y lo ha dicho: ‘si presentan algo con pruebas, yo doy un paso al costado’. […] Es demasiado preocupante. Lo que más me saca de lugar es cómo los partidos presentan gente; no hacen realmente un filtro de la gente”, cuestionó.

A su turno, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), señaló que la información de la prensa se “ha concentrado” en el titular del Parlamento, dejando de lado “otras informaciones”.

“No defiendo, no respaldo, pero soy responsable en que hay que dar la información respectiva”. Quien tiene que pronunciarse es el ente responsable”, dijo Cerrón.

Finalmente, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (ex Acción Popular), también evitó pronunciarse sobre el caso porque no contaba con la información; sin embargo, informó que conversará con Soto.

“No tengo la información. No quiero decir algo que no sé, no he visto el reportaje. Por respeto tengo que conversar con el presidente, a quien hemos apoyado y elegido”, apuntó.