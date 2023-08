Habrían hasta tres mociones de censura preparándose contra el presidente del Congreso, afirma Elvis Vergara

Congreso Elvis Vergara indicó que habría una moción de censura que está preparando Perú Libre

El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) indicó que se estarían preparando hasta tres mociones de censura contra el presidente del Parlamento, Alejandro Soto. Una de ellas sería de Perú Libre, partido con el que Soto Reyes comparte la Mesa Directiva.

"Entendemos que hay más de una moción, entendemos que hay dos o tres mociones: de Perú Libre y otra multipartidaria. No hemos revisado, tendría que revisarla para verificar si cumple con los objetivos", resaltó.

Además, se sumó al pedido de su colega de bancada, Luis Aragón, para que el titular del Legislativo renuncie al cargo.

"Se sugiere que el presidente del Congreso, así sean ciertos o no los cuestionamientos – dicho sea de paso, hay mucha certeza en algunos de ellos – debería dar un paso al costado porque si se está tratando, supuestamente, de limpiar la imagen del Congreso, no se puede tener a un presidente del Congreso cuestionado", sostuvo.

Esta afirmación de Elvis Vergara resalta lo anunciado por el congresista no agrupado, Jaime Quito, quien ayer, en diálogo con RPP Noticias, indicó que había firmado dos mociones de censura contra Alejandro Soto.

"He firmado dos mociones de censura porque considero que los congresistas no podemos claudicar a una herramienta legal dentro del procedimiento legislativo que es este tipo de mociones. En este caso, la Comisión de Ética recién se va a sentar, va a hacer un conjunto de cosas (...) Por esa razón, he firmado esas mociones de censura y espero que se puedan presentar (hoy)", indicó en Todo se sabe.

Piden renuncia de Alejandro Soto

Luego de conocerse que trabajadores del despacho de Alejandro Soto habrían concertado acciones a su favor y ataques contra otros parlamentarios, como el congresista Luis Aragón, este consideró que debería renunciar a la presidencia del Congreso o la censura sería "una realidad".

"Yo le sugiero al presidente del Congreso que no haga quedar mal a la región Cusco, al Congreso, y que, por el bien del país, es hora de que dé un paso al costado, que renuncie. En todo caso, si no renuncia, la censura es una realidad”, indicó.

Además, calificó como una "actitud cobarde y vergonzosa" que Alejandro Soto pueda estar detrás de las referidas coordinaciones de los trabajadores de su despacho.

"Es una actitud cobarde y vergonzosa del presidente del Congreso, Alejandro Soto (…) Realmente es una actitud muy lamentable, está haciendo quedar muy mal al Congreso, una vez más", sostuvo.

"Los trabajadores del despacho congresal deben dedicarse a trabajar por el país, pero aquí vemos que se están dedicando a realizar campañas de demolición en contra de otros congresistas del Cusco. Eso está muy mal y me parece pésimo", agregó.

Vale resaltar que otros parlamentarios han indicado su decisión de apoyar una moción de censura contra Soto Reyes.

Gladys Echaíz, parlamentaria de Renovación Popular, expresó que apoyaría la moción de censura al presidente del Congreso, debido a la cantidad de denuncias que tiene en su contra. Sin embargo, aclaró que es una posición personal y que el tema todavía no es discutido en su bancada.

“Yo sí (apoyaría, pero) no lo he visto (la moción). Estoy hablando a título personal, nosotros no nos hemos reunido, no sé si hoy nos convoquen-, pero creo que debemos tomar una decisión sobre el particular. Cada día es una nueva historia, nuevas cosas, pero de pronto salen a decir: ‘pruebas, presunción de inocencia’, cuando estamos hablando de temas éticos, de conductas inapropiadas, inadecuadas que indudablemente afectan gravemente la institución”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el congresista no agrupado Carlos Anderson señaló que, de presentarse la moción contra el titular del Parlamento, votaría a favor,pues consideró que existen evidencias en su contra.

"Uno no puede tener como presidente del Congreso a alguien que represente, en teoría, la majestad del primer poder del Estado tan cuestionado que haya sido encontrado con tantas mentirillas a lo largo de todo este mes, con tantas evidencias y simplemente decir que vamos a analizar o considerar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

No obstante, indicó que todavía no ha firmado la iniciativa, ya que su autor, Roberto Sánchez, estaría involucrado también en problemas de índole moral.