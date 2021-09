Alex Paredes señaló que denuncia de Patricia Chirinos debe ser tratada con celeridad. | Fuente: RPP

El congresista Alex Paredes (Perú Libre) se pronunció sobre la reacción que ha tenido su bancada tras conocer la agresión verbal que habría sufrido Patricia Chirinos de parte del premier Guido Bellido, también legislador de la agrupación oficialista.

"Lo que podría señalar es que esa frase 'otorongo no come otorongo' no encaja en Perú Libre. Segundo, la persona involucrada en la vereda del frente (Guido Bellido) ha respondido; es decir, hay dos versiones. Se ha sugerido que esto camine a la Comisión de Ética, creo que finalmente debe dilucidarse porque hay dos versiones, uno que acusa y uno que se defiende. Eso no significa en nada avalar cualquier tipo de agresion a la mujer", dijo Alex Paredes a Nada está dicho por RPP.

La gravedad de la denuncia, agregó, "amerita que quien tenga que hacer investigación lo haga con la celeridad del caso".

Sobre las declaraciones de su colega de bancada Elizabeth Medina, presidenta de la Comisión de la Mujer, quien dijo que "los agravios deben ser denunciados en el acto", Alex Paredes negó que se haya desacreditado la acusación.





"Elizabeth es profesora, nosotros enseñamos derechos en las aulas, pero también hay que ser mesurados, hay que tomar las cosas con suma responsabilidad", sostuvo.

Sobre el hecho de que Patricia Chirinos haya hecho la acusación un mes después de ocurrido el presunto agravio, el parlamentario dijo que "el haberlo hecho recién no tiene por qué ser censurado".

"Ese matiz de haberlo hecho recién como que no cae muy bien a mucha población, pero hay que respetar las reacciones de las personas, cada quien tiene su forma de responder, de actuar frente a situaciones como la que se está tratando", añadió.

Bellido vuelve a rechazar acusaciones

Por su parte, Guido Bellido volvió a rechazar este miércoles las acusaciones de Patricia Chirinos y señaló que hay testigos que corroborarían la falsedad de la denuncia.

El premier afirmó que la legisladora "tiene todo el derecho" a interponer una denuncia en su contra ante la Policía Nacional si así lo decide. "Nosotros respetamos, y las investigaciones, los testigos determinarán, al final de cuentas yo estaba con varias personas", aseveró a la prensa.

"Cada quien es responsable de sus actos, yo no voy a decir qué es lo que tiene que hacer, ella está en su derecho de hacer cualquier acto", agregó.

Asimismo, se reafirmó en que se trataría de una "estrategia" para sacarlo del cargo.

"Creo que hay otro objetivo, una malicia, porque yo he sido agredido por la señora (Patricia Chirinos) en el mismo Congreso, el Perú ha escuchado. Creo que como no han podido interpelarnos, lamentablemente han reaccionado con otras estrategias, pero hay que dejar que las cosas fluyan, nosotros estamos llanos a cualquier escenario", manifestó.