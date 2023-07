Falta compromiso de empresas de telefonía ante el robo de celulares, dice congresista Alfredo Azurín

Congreso "Acá tiene que haber voluntad de las operadoras", dijo Alfredo Azurín

El presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurín (Somos Perú), afirmó este viernes que falta un compromiso de las empresas de telefonía en el país para combatir el robo de teléfonos celulares. Esto, señaló, forma parte de las conclusiones de su grupo de trabajo parlamentario.

En Ampliación de Noticias, Alfredo Azurín, sostuvo que algunas operadoras de telefonía no acudieron al Congreso cuando fueron citadas para tratar la problemática del hurto de celulares.



"Acá tiene que haber voluntad de las operadoras. Nosotros cuando las citamos para dar solución a esto qué hacen las operadoras como Bitel y otros operadoras... ellas están viendo su rentabilidad y no en la seguridad del país. Hemos citado a una reunión y no vinieron algunas", dijo.

Alfredo Azurín anunció que esta semana la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana tendrá una reunión para convocar a las empresas de telefonía y obligarlas a asistir a una sesión. Además, afirmó que recurrirán a Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), para que se cumpla la cita.

"Tiene que haber un compromiso de las empresas operadoras para que una vez por todas participen en ello. Hemos recibido muchas propuestas en el despacho de personas que quieren participar y colaborar en eso, de matar al celular cuando es robado, eliminar el celular cada vez que una persona roba a otra", indicó.

Conasec incumplió con sesiones

Alfredo Azurín aseguró que su grupo de trabajo realizó una denuncia a la Fiscalía sobre el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) del 2022, por no cumplir con cuatro sesiones reglamentarias al año para determinar la política de seguridad.

"Hemos encontrado, por ejemplo, en la Conasec es que no hizo las cuatro sesiones que estaba obligado a hacer, por eso hemos comunicado al Ministerio Público. Hemos empezado a fiscalizar de una manera como no se hizo antes porque toda entiedad del Estado tiene una obligación a cumplir con actividades obligatorias ante la inseguridad ciudadana", dijo.

"El Ministerio Público no es jefe de la Policía"

Además, Alfredo Azurín destacó el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, pero lamentó que la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana halló una carencia de herramientas para hacer su labor.

"Tengo que decirlo el Ministerio Público no es jefe de la Policía y hace mucho se le ha quitado ese poder a la Policía para que pueda cumplir con su trabajo como de ser. El Ministerio Público no tiene el olfato de un pesquisa investigador por eso no se está cumpliendo", expresó.



En relación a la liberación de dos cómplices de Cristopher Fuentes Gonzales, alias 'Maldito Cris', Alfredo Azurín aseguró que para un mejor trabajo ante la criminalidad es necesario que el Ministerio Público acompañe en todo momento a la PNP, pero aclaró que esto en la práctica no ocurre.

"La realidad es que el fiscal no cumple el trabajo como debe ser. Uno no puede calificar por la vía virtual. Para el caso de estos señores el fiscal debió estar todo el tiempo ahí y no tomarse el tiempo en otras actividades ante un caso tan trascendente que hubo en el país con respecto a estos extranjeros", manifestó.