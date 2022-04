El partido exhortó a sus militantes no pertenecer a un eventual nuevo gabinete ministerial. | Fuente: Andina

El partido liderado por César Acuña, Alianza para El Progreso, pidió a sus militantes no formar parte de un eventual gabinete ministerial puesto que ellos son “oposición” al Gobierno del presidente Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, el partido indicó que de caso contrario serán “expulsados”.

“APP es oposición al gobierno de Pedro Castillo. Exhortamos a los militantes que ocupen un puesto en el Ejecutivo que renuncien, de lo contrario serán expulsados inmediatamente”, escribieron.

Niegan ser parte

Más temprano, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respondió también a un informe difundido por el diario El Comercio, donde apuntan que Alianza para el Progreso, Acción Popular y Somos Perú son los partidos con más presencia en el Ejecutivo.

Ella indicó que por trabajar dentro del Estado, eso no la hace una persona con una tendencia política hacia el Gobierno de turno. "Soy de Accion Popular desde que naci, he trabadjo 20 años en la administración pública. No he sido ni de Sagasti, ni vizcarrista. Somos 250 mil militantes de Accion Popular y hay mas de 50 funcionarios. No le puedes decir que no vayan a chambear, es imposible que uno de Acción Popular sea ministr, ahí se le dice chau", sostuvo.