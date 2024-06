Pleno rechazó pedido de censura contra primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría

El Pleno del Congreso de la República rechazó este martes la admisión a debate de una moción de censura contra el primer vicepresidente del Legislativo, Arturo Alegría (Fuerza Popular), tras un incidente registrado durante la votación de la reforma de sistema previsional peruano, el pasado 6 de junio.

Con 37 votos a favor, 57 votos en contra y 12 abstenciones, se denegó de la Moción N° 11885, que proponía censurar al citado integrante de la Mesa Directiva por avalar una "supuesta votación fraudulenta" de congresistas que no estaban presentes en el hemiciclo, pese a que era una sesión presencial.

Según el documento, Arturo Alegría dispuso una segunda votación del referido dictamen de la reforma del sistema de pensiones sin permitir el debate. "Lo ocurrido es una grave violación al reglamento", precisó.

"En conclusión no ha sido admitida la moción de orden del día 11885, en consecuencia, pasa al archivo", dijo Alejandro Soto, presidente de la Mesa Directiva.

"Tratan de entorpecer el debate"

Durante la sesión del Pleno, Arturo Alegría tuvo un minuto para ejercer su derecho de defensa donde aseguró tener la firmeza de haber cumplido con el reglamento del Congreso y espera tender puentes de diálogo en el parlamento.

"Me dirijo a la representación nacional con la voluntad de retomar el diálogo, con la humildad, pero también con la firme autoridad de haber cumplido la ley y el reglamento del Congreso de la República. Es comprensible entender que luego de varias sesiones donde hemos podido aprobar en esa sala un sin número de proyectos en beneficio de todos los ciudadanos existan ánimos bastantes caldeados. Sin embargo, no puedo dejar pasar por alto los insultos o las pataletas de quienes no pueden lograr con votos y tratan de entorpecer el debate en esta sala", expresó.

Arturo Alegría sostuvo que muchos de los parlamentarios firmantes de la moción de censura en su contra hicieron uso de la virtualidad en sesiones presenciales.

"Esta bancada de Antauro o la de Juntos Por el Perú, que muchos de los firmantes y aquí hay que decirlo con todas sus letras: la congresista Bazán, que indicaba dentro de los argumentos de la moción de censura que no se podía votar de manera virtual, en dos ocasiones solicitó la virtualidad a la Mesa Directiva, a través de la Oficialía Mayor, esa es la cara que tiene esa izquierda caviar, esa izquierda roja, que lo único que busca es tratar de generar caos a una norma que va a beneficiar a todos los peruanos", dijo en conferencia de prensa.



Al término de la votación se produjeron aplausos y se observaron abrazos de respaldo a Arturo Alegría desde la bancada de Fuerza Popular.

