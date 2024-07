Augusto Álvarez Rodrich: nueva Mesa Directiva consolidará la estructura de poder de Fuerza Popular, Perú Libre y APP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, consideró que el Congreso de la República ha consolidado una alianza fáctica con el Gobierno y sostuvo que una eventual Mesa Directiva encabezada por Eduardo Salhuana sería preocupante, ya que no ha aclarado las acusaciones que lo vincularían a la minería ilegal.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, calificó de pésima la última gestión parlamentaria de Alejandro Soto y argumentó que no tiene una reputación que cuidar al tener una aprobación de 4 % o 5 %.

"En términos de gestión de poder lo que ha consolidado en este último año el Congreso es que es la institución que realmente corta el jamón hoy en día en el Perú. El poder está en el Congreso y el Gobierno de la señora Boluarte simplemente se somete a las decisiones del Congreso porque su afán principal es durar en el tiempo, entonces el Congreso ha consolidado una alianza fáctica que maneja las cosas y son los que toman las decisiones", afirmó.

Augusto Álvarez Rodrich afirmó que se ha formado una estructura de poder con base en Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso que no cambiaría, sino que se consolidará con la elección de la Mesa Directiva del periodo anual de sesiones 2024-2025.

"Que eso ocurra es lamentable porque yo he visto los reportajes que han aparecido de vincular al señor Salhuana con la minería ilegal, y la respuesta que ha tenido la verdad que no me ha parecido clara y contundente. En este momento donde hay una constatación del poder del crimen organizado y una de sus ramas es la minería ilegal (...) es lamentable que en ese contexto se elija como presidente del Congreso alguien que tiene una acusación y vinculaciones de eso (...) y su respuesta no ha sido contundente", dijo.

Para Augusto Álvarez Rodrich el Congreso actual "es muy mediocre, pero más que mediocre es corrupto" porque, aseguró, legisla a favor de intereses como el crimen organizado. "Es un parlamento que lo que está haciendo es legislar en función de intereses particulares y mafiosos", añadió.



Mensaje de Dina Boluarte

En relación con el discurso por fiestas patrias de la mandataria Dina Boluarte, Augusto Álvarez Rodrich señaló no espera nada nuevo en un contexto donde los proyectos de inversión privada "están caminando" y se evite un deterioro económico de la población con miras a las elecciones generales del 2026.

"Creo que lo peor ha pasado, me parece que el gobierno de Pedro Castillo llevaba al país al abismo directamente. Este de Boluarte no sabe a dónde lo lleva, pero lo que podía esperar es que se mantengan condiciones que permitan que las elecciones del año 2026 sean transparentes y que permitan tener un Gobierno que pueda darnos una visión estimulante del futuro, que nos permita augurar que las cosas pueden cambiar y que, mientras tanto, se creen condiciones para que no hayan ningún tipo de interferencia y se creen condiciones para poder promover inversión privada en el país", expresó.