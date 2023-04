El congresista indicó que serpia "saludable" que la presidenta remueva algunas ministros | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: Cesar Cox

El congresista de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció acerca del debate de admisión de la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte y la interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez, que serán vistas mañana, martes, en el Pleno del Congreso.

Al respecto, el parlamentario indicó que su agrupación política no apoyará la vacancia presidencial y consideró que se trata de una "venganza" de los congresistas de izquierda.

"Hay que ser claros: insisto en que esta es una venganza política de un grupo de congresistas de la izquierda que, desde el inicio, no ve con agrado la sucesión constitucional de la presidenta Boluarte", sostuvo.

"No sabemos" si es responsable

En ese sentido, indicó que todavía no se sabe si la mandataria tiene responsabilidad en las muertes registradas durante las protestas que iniciaron el último 7 de diciembre.

"No sabemos si fue Dina Boluarte, el premier, el ministro de Defensa, el Comandante General del Ejército quien dio la orden, e incluso (si) los propios militares (fueron) quienes decidieron accionar. Hay muertos de ambos lados, se lamentan las muertes, pero tenemos que ser cautos y esperar que haya resultados en la vía que corresponda", sostuvo.

"Está en investigación del Ministerio Público y es el mismo Ministerio Público que tiene que determinar responsabilidades", agregó.

Además, señaló que admitir la moción contra la jefa de Estado sería "dar por sentenciado" que ella tiene responsabilidad.

"Si nosotros, mañana, votamos la admisión a debate, daremos por sentenciado algo que está en investigación, así que Avanza País no va a apoyar esta admisión a debate", resaltó.

No obstante, precisó que su grupo "no defiende" a la presidenta. "Sabemos que ha tenido errores", subrayó.

"He dicho que se debió hacer una reingeniería del Gabinete, hubiera sido muy saludable porque existían serios cuestionamientos con el sector Interior, con el sector Defensa (...) Hubiera sido saludable remover algunos ministros (…) No se hizo. Yo espero que en los próximos días se haga porque todavía sería saludable que se hagan estos movimientos en el Gabinete", sostuvo Bazán.

"El Mindef sí tiene responsabilidad política"

Sin embargo, el parlamentario señaló que sobre "los ministerios que dirigen los sectores involucrados en estas marchas" debe recaer la responsabilidad política de los sucesos trágicos relacionados a ellas. Por ello, se mostró a favor de la interpelación contra el titular de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

"La moción de interpelación que se ha promovido contra el sector Defensa es por la muerte de los militares que intentaron cruzar el río (en Puno). Ahí hay una responsabilidad que debe dilucidarse, es un tema político. Lo otro son las muertes que existieron en el sur del país que están en investigación también", resaltó.

Sobre estos hechos, Bazán Calderón consideró que "sí se determinó que hubo una orden de movilización y esa orden podría recaer directamente en la Comandancia General, que debería decir quién la hizo".

"Es importante escuchar. Por eso el ministro de Defensa irá a dar explicaciones. De esas explicaciones, se va a determinar su destino. Sé que algunos congresistas están promoviendo la censura (...) Yo no me atrevería a decir que lo vamos a censurar porque tenemos que esperar sus explicaciones. Si estas no resultan convincentes, tendremos que dar un paso más adelante", indicó.

Consultado respecto a la diferencia en la determinación de responsabilidades políticas entre la presidenta y sus ministros de acuerdo a su criterio, Bazán consideró que no había tal disimilitud.



"No es que miramos con diferente vara la situación. Si bien, la presidenta es la jefa suprema de las FF.AA., entre los comandantes generales y las propias FF.AA. existe un ministro de Defensa. Si existiera una responsabilidad política al respecto, debiera caer en sus ministros", indicó.

"La responsabilidad política siempre va sobre el ministro de turno. Si nosotros adelantamos posición con la presidenta por un tema y hacemos un proceso de vacancia, estaríamos determinando que ella es la responsable por estas muertes. Al retirar a un ministro, al censurar a un ministro o pedir su cambio, simplemente es una responsabilidad política", agregó.